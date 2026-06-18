Un nouveau partenaire pour l’édition physique de Chained Echoes

Depuis la popularisation des financements participatifs, le jeu vidéo nous a offert quelques histoires mémorables, qu’il s’agisse d’arnaques pures et simples ou de success-story impressionnantes. Mais peu d’entre elles sont aussi rocambolesques que celle autour du projet de Matthias Linda et son Chained Echoes dont nous vivons désormais un nouveau (et peut-être ultime) tournant.

Tout partait pourtant sur de solides bases. Après un Kickstarter réussi où le développeur a pu récolter un peu plus du double des soixante mille euros désirés, le titre est sorti fin 2022 et s’est révélé particulièrement réussi. Certains en parle même comme l’un des meilleurs RPG d’inspiration japonaise de ces dernières années. Pourtant, dans l’ombre de ce succès se terrait un véritable scandale : les éditions physiques promises durant la campagne restent, même des années après la sortie du jeu, aux abonnés absents.

Super Rare Games pour sauver la mise

L’association avec First Press Games, un distributeur allemand proposant des éditions physiques « premium » de jeux indés, pour la mise en œuvre de cette contrepartie aux backers marqua le début de galères encore loin d’être terminées pour Matthias Linda. Et alors que celui-ci a annoncé récemment stopper sa relation avec l’éditeur et engager des poursuites judiciaires, l’édition physique continue d’être disponible à la commande sur le site…

Pour certains joueurs toutefois, une conclusion s’est enfin dessinée. Le développeur s’est cette fois rapproché de Super Rare Games, un autre éditeur spécialisé dans les tirages physiques de jeux indés, bien plus sérieux et réputé que son homologue allemand, afin de prendre le relai pour la production et livraison aux contributeurs de leurs récompenses de campagne.

Quid alors des personnes ayant passé commande en dehors du Kickstarter ? Quoi que, à date, First Press Games n’ait toujours pas communiqué à ce sujet, on peut légitimement supposer que les clients l’auront dans le baba. Reste alors la possibilité de (re)commander une nouvelle version Switch en boite de Chained Echoes sur le site de Super Rare Games, en version simple ou deluxe, dès ce 18 juin.

Point appréciable, cette édition dite complète devrait inclure le très sympathique DLC Ashes of Elrant, lequel ajoute plusieurs dizaines d’heures de contenu. Et les bonnes nouvelles ne venant jamais seules, l’expédition du jeu est prévue pour le mois de septembre prochain. Voilà qui marquera peut-être enfin la conclusion d’un feuilleton qui traine depuis bien trop longtemps.