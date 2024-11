Sea of Stars: Dawn of Equinox – Combat 2.0 et coop au menu

Sea of Stars accueille aujourd’hui une mise à jour de contenu gratuite intitulée Dawn of Equinox, qui introduit des nouveautés de taille pour ce RPG inspiré des classiques japonais du genre (et avec notamment Yasunori Mitsuda en guest sur l’OST).

Développé par le studio québécois Sabotage, le jeu élargit ses horizons avec un mode coopératif, de multiples ajustements rendant l’expérience de jeu plus agréable, et surtout un système de « combat 2.0 ». Jolie invitation pour celles et ceux qui ne s’y ont pas encore essayés.

Désormais, les joueurs peuvent vivre l’aventure en équipe, en ligne ou en local jusqu’à trois joueurs, une fonctionnalité qui ajoute une nouvelle dynamique et permet d’explorer l’univers du jeu autrement. Sabotage a dû retravailler toute l’expérience pour l’adapter avec l’objectif d’offrir un maximum de liberté au groupe.

Chaque joueur peut faire sa petite vie indépendamment des autres et se téléporter vers un compagnon si besoin. On note aussi l’ajout de nouvelles mécaniques de combat, incluant le système de timing propre au jeu pour optimiser le blocage des coups ennemis et les attaques de nos personnages, mais cette fois-ci en équipe.

Les affrontements de Sea of Stars gagnent aussi en équilibre grâce à la refonte du système de combat, baptisée « Combat 2.0 », qui apporte des mécaniques revisitées avec deux ajouts majeurs : la conservation des points de combo entre les combats, permettant de les utiliser plus souvent, et les « verrous mystères ».

Le premier ajout vise à réduire la monotonie des combats au fur et à mesure de la progression, répondant ainsi à une « sensation de manque de variété » d’après son directeur créatif. Le système de verrous, quant à lui, qui indiquait autrefois les faiblesses des ennemis en combat, masque désormais ces informations lors de la première rencontre avec un nouveau type d’adversaire.

En plus de nouveaux niveaux de difficulté, d’un mode Speedrun et de nouvelles musiques et animations, l’introduction du jeu a également été remaniée. Adieu les flashbacks sur l’enfance des héros : l’action s’intègre désormais directement dans ce prologue avec quelques combats ajoutés.

Dawn of Equinox apporte des changements majeurs à Sea of Stars, témoignant de l’engagement de Sabotage à peaufiner leur RPG. Le studio se concentre maintenant sur un DLC gratuit prévu pour le printemps 2025 : Throes of the Watchmaker. Si vous n’avez pas encore essayé Sea of Stars, il est disponible sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, Switch et PC.