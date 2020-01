Brawl Stars – Des lootbox gratuites pour le Nouvel An chinois !

Brawl Stars célèbre son nouveau mode et son interface.

Avant de parler cadeaux, parlons des nouvelles fonctionnalités apparues dans la dernière màj de Brawl Stars, le jeu mobile de Supercell que l’on ne présente plus. Comme vu lors du précédent Brawltalk, Supercell a maintenant intégré une nouvelle interface propre aux brawlers. Ainsi les personnages ont droit à leur fiche technique personnalisée détaillant leurs capacités à l’aide de jauges. Une option à prendre cependant avec des pincettes puisque certaines jauges ne reflètent pas forcément les stats les plus maxées des personnages.

On s’explique : Franck et El Costo sont actuellement reconnus tels des brawlers ayant une défense maximale : jusque là, tout est OK, mais leur attaque est indiquée comme “faible” ? Des personnages avec une attaque faible ? Nous ne pensons pas, ces brawlers ont en effet des ratio assez élevés en attaque. En dehors de ces petits couacs, il est également possible de lire la description des brawlers, ce qui ajoute un peu de lore pour comprendre enfin les vrais liens familiaux entre ces deniers.

Assez parlé de l’interface des brawlers, évoquons maintenant le nouveau mode appelé “Zone réservée”. À l’intérieur de cette nouvelle map, les joueurs doivent capturer une zone (un classique dans les MMO PvP comme World of Warcraft). Après avoir envahi un point, il faudra y rester pour y gagner des points, et faire gagner son équipe. Les dernières secondes du mode comptent en points doubles, le moment judicieux pour mettre réellement le paquet dans les combats.

Des loots offerts pendant le Nouvel An chinois

C’est le moment de se connecter sur Brawl Stars : chaque joueur pour sa première connexion recevra 6 grosse boîtes sur le jeu (les boîtes violettes). Rappelons qu’en les ouvrant nos chances d’obtenir un légendaire sont presque doublées, l’occasion peut-être de récupérer les brawlers récemment sortis, ou des gemmes, monnaie d’échange contre des skins. En plus de cette grande surprise, Supercell annonce l’arrivée d’un événement “double jetons” sur le jeu, le premier de cette nouvelle année. Pour rappel l’événement “double jetons” permet à chaque joueur de voir multiplier ses gains à la fin d’une partie, sans décompter votre jauge maximum de 200 jetons.