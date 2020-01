Brawl Stars – Mr. P, le nouveau brawler pingouin débarque !

Mr. P, le nouveau brawler agent secret pingouin de Brawl Stars.

En ce début d’année 2020, Supercell met le paquet quant à la nouvelle mise à jour de son jeu mobile Brawl Stars que l’on ne présente plus. Maintenant que nous sommes habitués aux nouvelles sorties de brawlers, maps et skins, il est grand temps d’accueillir ces nombreux contenus au sein de l’arène Brawl Stars pour bien fêter la nouvelle année. Laissez-nous vous présenter Mr. P, le dernier brawler, dans une nouvelle arène directement inspirée du Japon et de la Corée pour le Nouvel An lunaire !

Rappelons-nous, il y a peu, nous vous avions présenté les derniers skins directement inspirés de la compagnie Brown & Friends, et étrangement le dernier brawler Mr. P reprend plus ou moins les codes vestimentaires de ces skins.

Mr. P est un pingouin agent secret toujours équipé de sa mystérieuse mallette. Son attaque principale rappelle la range de Tara, la génie du jeu. Mr. P utilise des projectiles pour atteindre ses adversaires : lors du toucher, ses projectiles forment une petite zone capable de toucher les ennemis adjacents. Fait inhabituel dans les Brawl Talks, l’intitulé “Work in progress” (travail en cours) figure dans l’ensemble de la vidéo. Nous ne savons ainsi pas encore clairement le rôle qu’aura le Super de Mr. P, cependant un skin “agent Mr. P” est bien prévu, même s’il n’est encore que dessiné en 2D, et en attente de sa modélisation dans le jeu.

Une nouvelle map aux couleurs du nouvel an chinois dans Brawl Stars

Une map assez large, ça vous tente ? Cette mise à jour offrira certainement la map la plus grande du jeu, avec encore plus de buissons pour pouvoir se cacher. Les décors reprennent les inspirations des plus grandes villes asiatiques, de manière à nous mettre dans l’ambiance.

Nous pensons déjà que plusieurs modes de jeu seront accessibles sur cette map comme la Razzia de Gemmes ou encore le mode Prime. Les présentateurs du show révèlent par ailleurs que cette map regorge d’habitations de certains brawlers qui vivent dans ce quartier.

Des skin, et une amélioration du système de trophées

Avant d’aborder le réajustement du système de trophées, parlons skins. Nita fera son entrée avec son fidèle compagnon l’ours. Aujourd’hui transformé en koala, Nita sera également pourvu d’un déguisement assorti. À noter que chaque achat de ce skin fera l’objet d’une donation pour lutter contre les récentes catastrophes de déforestation en Australie, une belle action que l’on souhaite souligner.

Billy l’Héroïne sera le premier skin de Billy dans un style “japan pop” pour lequel cette dernière portera une épée fluorescente à la place de sa batte habituelle. Enfin, Tara héritera d’un troisième skin (elle n’en manque plus) avec Ninja Tara en tenue bleue et violette avec ses cartes assorties.

Last but not least, l’équipe des développeurs de chez Supercell a décidé de revoir son système de trophées en rapprochant les paliers de récompenses dans la barre des récompenses. Une belle nouvelle permettant une progression plus rapide dans Brawl Stars.