tt

Bithell Games – Fin de cycle pour les concepteurs de Tron: Catalyst

Tron: Catalyst par Bithell Games

Lord Lothaire

Passionné par le jeu vidéo, le cinéma, la bande dessinée et la pop culture en général, diplômé d'une école d'audiovisuel et en plein cursus game design. Maintenant rédacteur chez New Game Plus ; en bref, mes passions sont au cœur de ma vie et m'accompagnent depuis toujours.

guest

0 Commentaires
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires

Derniers Tests JV

Test Ninja Gaiden: Ragebound – Retour incisif de l’esprit d’arcade

Test Love in Tiny Spaces – Tiny but très réussi

Test Super Mario Party Jamboree + Jamboree TV – Vrai plus ou fausse extension ?