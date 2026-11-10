Deux mois après Star Wars : Zero Company, Bit Reactor licencie

Sorti le 27 août dernier sur consoles et PC, Star Wars : Zero Company avait séduit la presse et les joueurs par sa proposition proche d’un XCOM. Un engouement qui s’est confirmé dans les chiffres de ventes : près d’un mois et demi après son lancement, le jeu a franchi le palier du million d’exemplaires vendus. Mais, au-delà de ce succès, la réalité a fini par rattraper les employés de Bit Reactor.

Un contexte tendu

En septembre dernier, Bit Reactor prenait la décision d’envoyer près de 80% des effectifs en congé sans solde. Une mesure qui, d’après la communication officielle, avait été prise dans le but d’anticiper un éventuel échec commercial du jeu. Derrière cela, d’autres causes ont été mises en lumière par différents médias : selon Game File, par exemple, le studio faisait face à des difficultés de trésorerie. Et, à ce sujet, Destructoid est même allé un peu plus loin en liant ces problèmes financiers au conflit interne opposant la société à la cofondatrice Alison Kelly qui reproche à Greg Foertsch (le PDG de Bit Reactor) de l’avoir évincée.

Des raisons qui, cependant, restent encore à confirmer. Toujours est-il que lorsque les employés ont été forcés de se mettre en retrait, Bit Reactor visait la réintégration de ces derniers. Ce qui a effectivement eu lieu en octobre. Toutefois, la bonne nouvelle n’a été que de courte durée : certains salariés n’ont finalement pas échappé aux licenciements.

L’aventure prend fin

Comme le relève Bespin Bulletin, plusieurs messages révélateurs ont été publiés sur LinkedIn. Il y a celui de l’artiste d’environnement Ryan Lopez. En poste chez Bit Reactor depuis plus de trois années, il révèle en effet avoir été licencié à l’issue de sa période de mise en congé. Et il n’est pas le seul : on peut également s’appuyer sur les témoignages de Tyler Eichten (ingénieur UI), Ryan Mosher (analyste QA Senior) ou encore celui du producteur Michael Blackard.

Pour autant, les données exactes quant à ces licenciements restent floues : on ignore notamment le nombre réel de concernés. Peut-être sont-ils moins nombreux qu’on ne l’imagine… Néanmoins, le doute se pose et on peut s’interroger sur le réel avenir des salariés préservés. N’y a-t-il pas un risque que la situation qu’ils viennent de traverser ne les touche une fois encore ?

L’éventualité est probablement envisageable, d’autant que Bit Reactor est toujours impliqué dans un litige avec Kelly, comme rappelé plus haut. Si le studio venait à perdre le procès apparemment prévu pour début 2027 (toujours selon Game File), il devrait verser la somme d’un peu plus de 20 millions de dollars demandée par la plaignante. Ce qui, on peut le penser, fragilisera sûrement son existence.