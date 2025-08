Bioshock 4 – Le ciel s’assombrit sur Rapture

Fans de la saga Bioshock, préparez-vous à prendre votre mal en patience encore un bout de temps si vous espérez un nouvel opus. Alors que le successeur de Bioshock Infinite, sorti en 2013, est en développement depuis maintenant plus de dix ans, il semblerait que le chemin soit loin d’être un long fleuve tranquille. Le toujours très bien informé Jason Schreier vient en effet d’annoncer que ce qui existe du jeu n’aurait pas passé convenablement les premiers tests de qualité internes à la maison mère 2K Games.

En cause, un scénario jugé bien trop léger par les cadres du studio qui auraient demandé aux scénaristes et développeurs de le retravailler. On semble donc reparti pour de nombreux mois (voire de nombreuses années) de travail. Mais la crise autour du développement de celui qu’on appellera pour le moment Bioshock 4 semble bien plus profonde qu’une simple histoire de scénario et pourrait bien cacher une guerre de gros sous et d’égos.

Les attentes sont énormes autour du titre, la franchise ayant marqué le début des années 2000, et il cristalliserait pas mal de tensions entre le studio Cloud Chambers et 2K Games. À tel point que l’organigramme du studio en aurait été chamboulé, à commencer par le directeur du studio, purement et simplement licencié. D’autres employés auraient fait les frais du mécontentement de ceux qui tiennent les cordons de la bourse, avec pas mal de restructuration et des personnes gentiment écartées de la partie créative.

Des difficultés économiques sous-jacentes ?

À la lecture des informations relayées par Bloomberg, on se rend compte que Bioshock 4 semble pris dans un sacré bourbier dont il sera sans doute difficile de se sortir avant un bon bout de temps. Les plus optimistes pourront dire que cela fait du bien d’entendre que le projet est toujours d’actualité et de voir que 2K Games ne souhaite pas un jeu au rabais, là où les autres ne pourront s’empêcher de penser que les dernières nouvelles ne sentent quand même pas très bon.

D’autant que Jason Schreier, décidément pas avare en nouvelles sur le sujet, annonce également que la restructuration du studio Cloud Chambers pourrait rapidement se transformer une vague de licenciements, preuve que les problèmes sont également économiques. Un remake du premier jeu Bioshock aurait même été annulé par 2K Games en début d’année, avant même d’avoir été officialisé. En se voyant assigné le projet Bioshock 4, Cloud Chambers se serait-il finalement vu offrir un cadeau empoisonné ? Seul l’avenir nous le dira, mais une chose est sûre, le ciel vient soudainement de s’assombrir sur Rapture.