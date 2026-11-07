Bill and Ted reviennent dans une nouvelle excellente aventure

Les personnages n’ont peut-être pas la même cote d’amour en France, mais sur leur terre natale, Bill S. Preston, Esquire et Ted « Theodore » Logan ont eu, et ont encore, une influence très importante sur la culture pop. Difficile, par exemple, de ne pas voir une filiation entre Bill et Ted d’un côté, et Wayne et Garth, de Wayne’s World, de l’autre ; tous les quatre ponctuant régulièrement leurs dialogues par un enthousiaste « excellent ! », par exemple, quand la devise « Party Time ! » des seconds fait aussi directement écho au « Party On! » des premiers.

À l’origine, il y a Bill & Ted Excellent Adventure, une comédie fantastique déjantée sortie en 1989 et dans laquelle un tout jeune Keanu Reeves (Ted) accompagné d’Alex Winter (dans le rôle de Bill, son seul vrai grand succès en tant qu’acteur au cinéma) voyagent à travers le temps pour les besoins d’un exposé d’histoire.

Un scénario prétexte à toute une série de sketches surréalistes dans lesquels Napoléon participe à un concours de gros mangeur de glace, ou Gengis Khan affronte à coups de batte de base-ball et sur un skate board des agents de sécurité…

Comédie extrêmement sympathique, typique du teen movie hollywoodien de la fin des années 80, le film donnera lieu à deux suites (dont une sortie en 2020, Bill & Ted Face The Music), une série animée, une série en live action, des comics, une boite de céréales (« Bill & Ted Excellent Cereals » !), …, et plusieurs jeux vidéo à la fin des années 80 et au début des années 90, et encore sur mobile en 2018 !

Et l’excellente aventure continue, puisqu’on annonce Bill & Ted Excellent Adventure Arcade, qui reprendra les péripéties du premier film avec une belle fidélité, à en croire le trailer. Le jeu est développé par Art of Play, spécialiste de l’exploitation de licences, à qui l’on doit des jeux Bob l’Eponge ou Tortues Ninja peu mémorables, ou récemment un Lady Death assez catastrophique.

Les voix originales des héros, interprétés par Reeves et Winter, devraient figurer dans le jeu, mais il semblerait que les deux comédiens n’enregistreront pas de nouvelles lignes de dialogues : ce sont ceux du film qui seront apparemment recyclés…

Quelques points de vigilance freinent donc un peu notre joie, mais nous irons avec grand plaisir découvrir de quoi il retourne à la sortie (encore lointaine) du jeu. La campagne de financement participatif démarre en février prochain chez Backerkit.