Pour sauver Mudita Games, faites un peu de Barda

L’industrie du jeu vidéo traverse une crise de confiance sans précédent, et le cas récent de Mudita Games avec son titre Barda en est l’illustration la plus cruelle. À quelques jours seulement du lancement de son accès anticipé le 9 mars dernier, le studio français s’est retrouvé seul aux commandes, abandonné par un éditeur qui s’est évaporé au moment le plus critique. Ce scénario n’est plus une exception, mais le symptôme d’une pathologie moderne : l’invasion de ce que nous appellerons ici des pop-up publishers.

Le terme désigne ces petites structures qui éclosent partout dans le monde avec un capital dérisoire mais de grandes promesses. Leur modèle économique repose sur un système simple: signer un maximum de studios indépendants pour gonfler un catalogue et attirer des investisseurs ou des acheteurs potentiels. Pour l’éditeur, le risque est dilué sur des dizaines de projets. Pour le développeur, c’est une question de survie.

Dès que le vent tourne, ou que le projet demande un investissement marketing réel pour franchir des étapes plus concrètes, ces éditeurs pratiquent la politique de la terre brûlée. Ils rompent les contrats, cessent de répondre aux e-mails et laissent les créateurs sans budget de visibilité, alors que ces derniers ont souvent cédé une part importante de leurs revenus futurs en échange d’un soutien qui ne viendra jamais.

Barda-papa

Pour Mudita Games, le timing ne pouvait être pire. Barda, un survival roguelite basé sur une mécanique originale de gestion d’inventaire, devait bénéficier d’une rampe de lancement professionnelle. Au lieu de cela, l’équipe a dû improviser une sortie avec un budget marketing réduit à néant. Le jeu bénéficie pourtant d’une direction visuelle soignée et d’un game design qui semble appliquer le modèle du roguelite à l’oeuvre acclamée qu’est Cairn.

Ce phénomène de désengagement soudain rappelle d’autres drames de la scène indépendante où des studios, après des années de développement, voient leur éditeur faire faillite ou restructurer une branche entière la veille d’une sortie. La responsabilité est inexistante: les éditeurs récoltent les lauriers en cas de succès viral (comme pour Vampire Survivors ou Backpack Hero), mais laissent les développeurs mourir en silence en cas de difficulté.

Face à ces nouvelles problématiques de l’industrie, la réponse ne peut être que communautaire. Le destin de Barda repose désormais sur le facteur organique qu’est l’algorithme de Steam. Sans éditeur pour acheter de l’espace publicitaire, seuls les achats immédiats et, surtout, les évaluations positives peuvent offrir au jeu la visibilité nécessaire pour survivre.

Soutenir Mudita Games aujourd’hui, ce n’est pas seulement acheter un jeu prometteur au concept solarpunk rafraîchissant (si le titre vous fait de l’œil, évidemment). C’est envoyer un message clair contre ces pratiques de prédation. Dans un marché saturé, le talent des créateurs mérite mieux que les promesses vides de structures sans vision. Il est temps de valoriser ceux qui font le travail, et non ceux qui se contentent de parier sur leur dos.