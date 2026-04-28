L’univers de Baldur’s Gate 3 s’étend en librairie avec un roman sur Astarion

Les joueurs et Wizards of the Coast n’ont pas encore tourné la page de Baldur’s Gate 3. Un peu plus d’un an après avoir tiré sa révérence avec une ultime mise à jour, le GOTY 2023 revient avec des livres et de la papeterie. Parmi les différentes propositions, c’est surtout le roman centré sur le personnage d’Astarion qui fait parler de lui.

Un festin digne de Faerun

Le premier ouvrage annoncé est un livre de cuisine, A Feast for a Tenday. Rédigé par Andrew Wheeler, qui a déjà écrit pour la franchise Donjons et Dragons, il proposera 65 recettes. Les fans pourront se mettre au fourneau à partir du 3 novembre prochain, et le livre aura la particularité de suivre l’histoire du jeu au lieu de fournir des recettes en vrac.

Plus surprenant, on découvre aussi qu’un livre de coloriage Baldur’s Gate 3 sortira le 11 août. Ce dernier comportera 40 illustrations dessinées par l’artiste Jaki King. Enfin les amateurs de goodies auront droit à une reproduction de « La Nécromancie de Thay », ouvrage que les joueurs peuvent trouver dans l’acte 1 de l’aventure. Il ne s’agira malheureusement pas d’un fac-similé pour les collectionneurs, mais d’un simple carnet aux pages blanches.

Astarion, encore lui…

C’est bien l’annonce d’un roman Baldur’s Gate 3 qui a retenu l’attention des fans. Simplement intitulé « Astarion », celui-ci racontera l’histoire du vampire avant les événements du jeu : notre futur compagnon est ici esclave de Cazador, et va essayer de s’attirer ses faveurs avec l’aide d’un « séduisant paladin Aasimar ». Un prequel écrit par T. Kingfisher, une habituée des univers de fantasy horrifique (et des romances…) avec sa série The Saint of Steel. On apprend aussi que Neil Newbon, voix originale d’Astarion, sera le narrateur du livre audio en anglais.

Sur son compte Blusky, l’autrice rappelle ce que les joueurs savent déjà : l’histoire de ce personnage avant notre rencontre avec lui est particulièrement sombre, et le livre ne se termine pas bien. Les réactions des fans semblent globalement enthousiastes, même si certains craignent de lire une romance qui viendrait contrecarrer ce qu’ils avaient déjà imaginé pendant leur partie. Réponse en librairie le 26 septembre.

Si le roman Astarion est un succès, on peut imaginer que d’autres personnages auront eux aussi droit à leur prequel. Sur Instagram, la romancière Samantha Shannon (Le Prieuré de l’oranger) se porte déjà volontaire pour écrire l’histoire de Minthara. Car même si le vampire reste extrêmement populaire, certains joueurs lassés de son omniprésence aimeraient avoir du contenu sur d’autres compagnons d’aventure.