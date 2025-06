At Fate’s End – Thunder Lotus dévoile son nouveau jeu

Si ce Xbox Games Showcase nous a dévoilé un certain nombre de World Premieres aussi intrigants les uns que les autres, avec notamment un Beast of Reincarnation par le studio Game Freak qui a pris tout le monde par surprise, c’est bien le prochain soft de Thunder Lotus, intitulé At Fate’s End, qui nous a tapé dans l’oeil. Ce nouveau jeu du studio derrière SpiritFarerpromet d’être un jeu d’action-aventure en 2D qui fait la part belle à la réflexion.

La plume est aussi forte que l’épée

Il existe pléthore d’excellents Metroidvania qui proposent des expériences originales aux joueurs et qui réussissent à tirer leur épingle du jeu : nous pensons notamment à Hollow Knight dont nous attendons encore le second opus. Et c’est justement dans sa présentation que At Fate’s End se démarque.

Thunder Lotus, ayant commencé le développement d’At Fate’s End en 2021, promet un jeu d’action riche dans lequel les combats demandent à la fois de maîtriser les compétences de la protagoniste, Shan Hemlock, mais également de faire des recherches les membres du clan Hemlock que l’on sera amené à affronter en duel afin de débloquer de nouvelles options. Les affrontements avec les frères et soeurs de Shan seraient alors rythmés par des phases de dialogues durant lesquelles nous devrons choisir les meilleures réponses, et ainsi prendre la main sur le combat pour tenter de vaincre ou se réconcilier avec nos adversaires.

La lame du sang

Si Thunder Lotus met l’accent sur les affrontements potentiellement fratricides avec les membres du clan Hemlock, c’est également pour introduire une des mécaniques propres à At Fate’s End : l’arbre généalogique de la protagoniste définira les compétences que l’on pourra utiliser. En fonction des secrets de famille découverts et des énigmes narratives résolues, la protagoniste débloquera de nouvelles compétences.

La famille Hemlock sera au centre du gameplay et de l’intrigue, car c’est bien cette interaction entre le scénario et le jeu que le directeur créatif recherche :

« Avec At Fate’s End, nous prenons tout ce que nous avons appris via SpiritFarer (le cœur émouvant et riche, l’interaction entre les mécaniques et la narration) et nous le poussons encore plus loin. C’est un jeu plus intense, centré sur l’action, mais toujours aussi intime. C’est un jeu sur des familles qui se brisent, et comment elles pourraient se réconcilier. »

Le studio promet également un monde luxuriant à explorer qui nous demandera de maîtriser les compétences obtenues en affrontant les frères et sœurs de Shan afin de vaincre les monstres qui le peuplent.

Thunder Lotus promet de sortir At Fate’s End sur Steam, Epic Games Store, PlayStation 5, Xbox (via Xbox Game Pass). Il ne nous reste plus qu’à attendre 2026 pour plonger dans l’intimité du clan Hemlock, décider de leur futur et, peut-être, réussir à réparer leurs liens.