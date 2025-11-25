Astral Ascent lance son DLC caritatif Celestial Haven

Dans la dynamique de refonte totale amorcée en début d’année avec sa 2.0, le studio d’Angoulême Hibernian Workshop continue de faire vivre Astral Ascent avec la sortie de Celestial Haven, un DLC caritatif dont l’intégralité des bénéfices sera reversée à l’association de protection animale One Voice.

Sans chercher à gonfler le contenu, ce nouveau contenu s’inscrit dans une volonté assumée de maintenir le jeu dans l’actualité, et dans un marché du rogue-lite aussi dense que compétitif, mais surtout en s’autorisant au passage une initiative caritative sincère.

Le cœur du DLC repose sur une nouvelle zone du hub, le Refuge, où l’on pourra accueillir une petite ménagerie de compagnons tout mignons. Cinq familiers, chacun personnalisable, viennent s’installer dans cet espace. Pas de promesse démesurée : ces animaux suivront le joueur en partie, déterreront quelques objets utiles ou réagiront à ses réussites. Rien qui ne bouleverse les fondations du jeu, mais suffisamment de petites attentions pour peut-être donner un supplément de texture au quotidien des runs.

Le cœur sur la main

Plus que le contenu en lui-même, c’est la démarche qui retient toute notre attention : les partenaires de distribution ont retiré leur commission afin que l’intégralité des revenus puisse être reversée à One Voice. Sur Steam, le DLC est proposé à 2,99 €, tandis que Gamesplanet permet même de choisir parmi trois paliers de prix pour contribuer selon ses moyens.

On ne fera pas semblant : une opération caritative a toujours un effet d’image. Mais pour un studio indépendant qui pourrait légitimement chercher à sécuriser ses revenus, ce choix traduit un engagement qui dépasse le simple vernis communicationnel, d’autant plus au vu du prix.

Celestial Haven n’a pas pour ambition de réinventer Astral Ascent. C’est un ajout simple et chaleureux, qui s’inscrit dans la continuité des mises à jour visant à offrir un second souffle au jeu. Mais surtout, pour celles et ceux qui souhaitent soutenir une cause utile, ce contenu trouve naturellement sa place, en assumant pleinement sa vocation caritative tout en restant accessible au plus grand nombre. Il est disponible dès aujourd’hui sur Steam, les versions Nintendo Switch et PlayStation étant prévues prochainement.