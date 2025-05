Astral Ascent repart de zéro pour mieux s’élever

Le jeu vidéo est désormais une industrie qui avance à 200 à l’heure, laissant sur le bas côté les acteurs qui n’arrivent pas à tenir le rythme des exigences des éditeurs, actionnaires et joueurs. De fait, si un lancement est raté, bien rare sont les titres qui parviennent à s’en relever. Parmi les contre-exemples fameux, on peut citer No Man’s Sky ou Final Fantasy XIV par exemple, mais ces revirement se comptent sur les doigts d’une main. Et pourtant, il n’est plus si rare de voir les studios refuser d’abandonner leurs bébés, malgré qu’ils n’aient pas réussis à trouver leurs publics et tenter de leur offrir un nouveau lancement (Atlas Fallen, Fallout 76, Death Gambit, Lords of the Fallen…). Ainsi, c’est cette fois le Rogue-lite Astral Ascent qui vient de bénéficier d’une mise à jour 2.0 redéfinissant en profondeur son expérience.

Issu d’un Kickstarter ayant permis, en 2021, de récolter 150 000 €, soit cinq fois plus que la demande initiale, Astral Ascent est finalement sorti en 2023. Mélange de Rogue-lite, d’action et de plate-forme, le titre n’a, hélas, jamais vraiment réussi à déchainer les foules bien qu’il ait pourtant bénéficié d’un accueil critique plutôt enthousiaste, avec une note Metacritic de 86. Le pitch est simple. Aux commandes d’un des quatre héros disponible, notre mission est de démolir les douze boss du jeu représentés par les signes du Zodiaque. En sus, le jeu propose un gameplay particulièrement dynamique et une direction artistique singulière, qui n’était pas pour nous déplaire.

Alors, pour donner un second souffle à son jeu, les équipes d’Hibernian Workshop ont décidé de remettre les choses à plat. Nouvelles compétences, rééquilibrage de l’ensemble, interface retravaillée, c’est un travail de fond qui a été opéré. S’ajoutent à cela un nouveau système de customisation de sort, de nouveaux combos, un grand nombre de nouvelles synergies mais surtout un personnage jouable supplémentaire qui risque de rebattre les cartes… et les builds.

Mais ceci n’est que la partie émergée de l’iceberg puisque le 30 avril dernier a été mis a disposition un DLC massif, The Outer Reaches, qui ajoute notamment quatre nouveaux environnements à parcourir et plus d’une trentaine d’ennemis supplémentaires. Aussi, on a pu en apprendre plus sur l’avenir d’Astral Ascent puisque qu’une nouvelle roadmap a été dévoilée, avec, pour le troisième trimestre de cette année, un nouveau système de customisation du hub puis, un peu plus tard, un DLC caritatif et le très attendu mode boss rush. Mieux encore, la porte reste ouverte pour d’autres ajouts supplémentaires sur 2026.

Pour l’occasion, on a même droit à une version physique pour PS5 et Switch, disponible à la précommande chez l’éditeur français Red Art Games, avec notamment une belle édition collector incluant un Steelcase, l’OST sur disque, des stickers et posters, et, en bonus, un stand en acrylique. Celle-ci, commercialisée à 70 € (40 € pour la version standard) devrait être disponible en décembre prochain.

Ainsi, on a presque droit là à un tout nouveau Astral Ascent tant l’ensemble des systèmes, que ce soit par les ajustements opérés par les équipes de développement ou par la simple profusion de contenu qui multiplie mécaniquement les approches possibles, ont été modifiés. Pour le meilleur ? C’est encore difficile à dire même si les premiers retours semblent enthousiastes. Reste que nous sommes toujours aussi dubitatifs devant cette démarche consistant à investir autant de ressources pour un jeu qui n’a (malheureusement dans le cas présent) pas su suffisamment se faire (re)connaître.

Du côté des fans, c’est évidemment une excellente nouvelle, d’autant que de base, on a affaire à une très bonne expérience. Mais d’un point de vue purement rationnel, on s’interroge sur la pertinence d’autant investir, tant en ressources économiques qu’humaines, sans réelles perspectives de rentabilité (quoique pour un titre issu d’un financement participatif, cette aspect est moins central).

Déjà que pour un titre au budget marketing conséquent, la « remontada » reste une anomalie, alors pour un jeu indé, et aussi bon soit-il, n’est-ce pas peine perdue ? N’aurait-il pas été aussi voire plus intéressant de se lancer dans le développement d’un nouveau jeu (ou de sa suite) ? Toujours est-il que si vous n’avez jamais essayé Astral Ascent, que vous êtes amateurs de Rogue-lite (à la Dead Cells si on osait la comparaison) ou simplement que vous souhaitez encourager le développeur dans sa démarche très respectueuse de sa communauté, nous ne saurions trop vous conseiller de vous y intéresser. Et, qui sait, vous pourriez peut-être même atteindre le septième ciel.