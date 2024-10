Windblown – Le successeur de Dead Cells arrive en accès anticipé

Motion Twin fait aujourd’hui indubitablement partie du haut du panier lorsque l’on évoque le jeu vidéo indépendant. Le studio Français a en effet été plusieurs fois salué pour l’excellence du titre qui les a révélé au monde en 2017, Dead Cells, lequel a accueilli de nombreux contenus additionnels particulièrement réussis et appréciés par les joueurs, dont notamment une collaboration avec Konami pour l’intégration au sein de leur jeu de l’univers de Castlevania. Mais il est à présent temps de tourner la page et de faire place à leur nouveau titre, Windblown.

Cela fait un moment que l’on sait que les équipes Bordelaises buchent sur un nouveau Rogue-lite. Comme on dit, on ne change pas une équipe qui gagne et rester dans un genre qu’elles maîtrisent leur permet de tenter de nouvelles choses même si Windblown, à l’instar de Dead Cells, sera un Rogue-lite à l’action effrénée qui demandera aux joueurs réflexes et précisions. Exit toutefois la 2D en vu de côté puisque nous aurons cette fois droit à une 3D isométrique à la Furi ou Hades par exemple, deux titres qui semblent avoir été des sources d’inspiration pour les développeurs.

En tant que Voltigeurs, nous aurons pour mission de repousser les forces du Vortex, un abîme autour duquel flotte le village de l’Arche, cible de ces assauts. On nous promet donc des affrontements retors contre les envoyés du vortex dont il faudra apprendre à connaître les attaques et déplacements afin d’éviter leurs assauts et parvenir à les occire. Un apprentissage qui passera nécessairement par la maîtrise du fulgurent dash à notre disposition. En espérant qu’une telle rapidité, couplée à des attaques de monstres qu’on imagine aussi vives, ne pénalisera pas la lisibilité de l’ensemble. Les premières images laissent en tout cas augurer du meilleur à ce niveau, mais nous sommes encore (très) loin d’avoir vu ce que nous réservent les boss du jeu.

Pour nous aider néanmoins, il sera possible de partir à l’aventure aux côtés de deux compagnons. D’ailleurs, bien que prévu pour pouvoir être parcouru en solitaire, les équipes de Motion Twin précisent que leur titre a été prévu pour être joué en coopération. Et bien sûr, comme tout bon Rogue-lite, il faudra composer avec des dizaines d’armes et effets dont les synergies, surtout en multijoueur, risquent d’être détonantes. Mais est-ce que la coopération ne rendra pas le jeu trop facile, ou à l’inverse, beaucoup trop ardu en solo ?

Ce n’est d’ailleurs pas pour rien que Windblown va passer par la case accès anticipé. L’équilibre d’un jeu solo étant déjà l’un des enjeux les plus délicats à accomplir, on n’imagine pas les défis supplémentaires induits par ce mode coopératif. Le studio prévoit même au moins une année de mise à disposition en early access, de quoi leur permettre de recueillir beaucoup de données de la part de joueurs et d’avoir le temps de créer toujours plus de contenu, mais surtout d’affiner au mieux leur formule.

Et si le début de cet accès anticipé est calé au 24 octobre prochain sur Steam, les joueurs PC auront la possibilité de s’y essayer gratuitement quelques jours avant cette date. En effet, une démo solo de Windblown sera disponible dans le cadre du Steam Néo Fest, du 14 au 21 octobre 2024. Celle-ci permettra, en prime, d’obtenir une tenue Cochon d’Inde pour le jeu final. Ne reste donc plus que quelques jours pour voir si le studio saura de nouveau mettre un coup de pied dans la fourmilière Rogue-lite.