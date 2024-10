DeathTower – Un RPG tactique roguelike qui vise les sommets

Le studio Headbang Club, connu pour son succès avec Double Kick Heroes, prépare actuellement un tout nouveau projet : DeathTower. Ce RPG stratégique en 2,5D isométrique semble vouloir fusionner des éléments de roguelike et de JRPG. Bien qu’il soit encore en développement, le jeu devrait sortir prochainement sur PlayStation 5 et Nintendo Switch, en plus de la version PC (Steam), déjà mentionnée. Si les ambitions du studio se concrétisent, DeathTower pourrait offrir un défi tactique tout en invitant les joueurs à une exploration riche et immersive.

L’univers du jeu se déroule dans la mystérieuse structure de Megaryon, une tour mécanique millénaire. Le joueur incarne Ikarus, un protagoniste qui se retrouve coincé dans cet édifice suite à une opération de nettoyage de parasites qui tourne mal. Accompagné de Phi, un µbot énigmatique, Ikarus devra traverser différents niveaux, affrontant parasites biologiques, soldats et autres machines dégénérantes.

Les créateurs souhaitent que l’intrigue tourne autour de la découverte des secrets de la tour et des entités qui la contrôlent. Le parcours vers le sommet de Megaryon représentera autant une quête personnelle pour Ikarus qu’une exploration des mystères de cet immense édifice.

Côté gameplay, DeathTower ambitionne de mêler stratégie, exploration et personnalisation poussée. Les joueurs devront alterner entre combats tactiques et infiltration furtive, chacun ayant des conséquences sur l’expérience de jeu. Ceux qui choisissent l’affrontement direct auront accès à un arsenal diversifié, tandis que les plus stratèges pourront opter pour la discrétion et l’utilisation des éléments du décor pour éviter les combats.

Le jeu proposera quatre biomes distincts, chacun avec ses propres défis. La mort, bien que pénalisante, permettrait de conserver des compétences débloquées, assurant une progression plus fluide au fil des tentatives. Une mécanique clé repose sur l’utilisation de hacks pour manipuler l’environnement ou amplifier les compétences, rendant chaque partie potentiellement unique.

Avec dix classes et un total de 75 compétences, le jeu offrirait aux joueurs une grande liberté dans la personnalisation des personnages. En plus d’Ikarus et Phi, il sera possible de débloquer d’autres compagnons, chacun apportant une dynamique différente au groupe de combat.

Le côté roguelike du jeu serait renforcé par la diversité des ennemis et des boss à affronter. DeathTower compterait une trentaine de types d’ennemis et une dizaine de mini-boss, chacun nécessitant une approche spécifique. Les joueurs devront adapter leurs stratégies, notamment grâce aux 75 armes et hacks disponibles, ainsi qu’aux ascenseurs disséminés dans la tour permettant de se soigner et d’améliorer leurs compétences.

DeathTower promet une richesse de gameplay grâce à une exploration variée des biomes et une rejouabilité renforcée par ses mécaniques de personnalisation. Pour l’instant, les joueurs peuvent découvrir une démo d’une heure sur Steam, offrant un premier aperçu des mécaniques de jeu et un combat contre un boss.

Enfin, une campagne Kickstarter devrait être lancée prochainement, offrant aux fans l’opportunité de soutenir ce projet en développement et de suivre de plus près ses avancées. Bien que le projet soit encore en cours de finalisation, DeathTower pourrait devenir un incontournable pour les amateurs de roguelike et de RPG tactiques. Si le studio parvient à concrétiser ses ambitions, le jeu pourrait offrir une expérience à la fois stratégique, immersive et riche en contenu.