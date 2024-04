Prince of Persia – Un nouveau jeu par le studio derrière Dead Cells sortirait le mois prochain

Voilà une nouvelle (si confirmée) qui devrait aussi bien contenter les fans de Prince of Persia que ceux d’un certain Dead Cells. Pour la petite histoire, ce dernier jeu développé par le studio Evil Empire, fut l’une des très bonnes surprises de 2018. Ce plateformer d’action-aventure à la sauce rogue-like a sur convaincre tout son petit monde, critiques presses comme joueurs, de par son exigence, ses boss, son level-design et son gameplay proche de la perfection. Depuis, le studio s’est évertué à sortir nombres de DLC prolongeant admirablement bien l’aventure.

Quant à la licence d’Ubisoft, elle avait plutôt convaincu lors de son grand retour en janvier dernier avec un Prince of Persia: The Lost Crown qui avait su effectuer un joli retour aux sources à la 2D (ou 2,5D en l’occurrence). Un titre qui semblerait s’être bien vendu qui plus est et qui s’inscrivait dans une reprise en main de la licence puisque le fameux remake des Sables du Temps est toujours en développement, et ce, malgré de très nombreux reports.

Mais revenons à nos moutons tout en effectuant un petit saut dans le temps, car après avoir sorti dernière grosse update pour Dead Cells intitulé « The End is Near » l’année dernière, Evil Empire avait annoncé se lancer dans un nouveau projet s’éloignant de son premier succès afin d’explorer de nouveaux horizons. Alors oui, et au vu des lignes qui vont suivre le terme « nouveau » pourrait paraitre un peu exagéré, puisqu’il est question de la cultissime licence Prince of Persia. Cependant il semblerait tout de même bien que la forme que prendrait cet énième come-back serait elle inédite.

Selon le compte X Insider Gaming, généralement bien informé, Evil Empire nous livrerait donc dès cette année un jeu de type rogue-like pour son Prince of Persia. Il devrait selon toute vraisemblance être annoncé lors du showcase « Triple I Initiative showcase » qui se déroulera le 10 avril prochain et réunira pas loin de 30 développeurs indépendants qui présenteront leurs futurs projets. Seront présentes des entités telles que Red Hook Studios (Darkest Dungeons) ou encore Heart Machine (Hyper Light Drifter) et Mega Crit Games (Slay the Spire).

C’était annoncé, Evil Empire sera aussi de la partie et si l’on en croit Insider Gaming, ce nouveau Prince of Persia y serait annoncé donc, mais pas que, puisque la date de sortie devrait aussi faire l’objet d’une communication. Elle serait calée pour le 14 mai prochain uniquement sur Steam via une early access, chose qu’avait déjà connu par le passé Dead Cells entre 2017 et 2018.

Alors même s’il faut prendre tout ceci avec des pincettes, autant dire que l’on a hâte de voir si ces « informations » s’avèrent, car on ne peut qu’être enthousiaste à l’idée de voir débarquer un plateformer rogue-like estampillé Prince of Persia par l’un des studios qui en maitrise admirablement les codes. Rendez-vous le 10 avril pour en avoir le cœur net donc.