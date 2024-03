Prince of Persia : The Lost Crown – Nouveaux contenus en vue

Le mois de janvier signait le grand retour de la licence Prince of Persia, oubliée parmi ses dunes et ses légendes perses. Répondant au nom de « Prince of Persia : The Lost Crown« , le nouveau metroidvania d’Ubisoft n’a pas mis longtemps avant de faire l’unanimité auprès du grand public. En effet, le titre reprenait les codes des premiers opus de la licence tout en adhérent à une formule 2.5D, le tout en plein cœur du dénommé Mont Qaf, rempli de trésors et mystères en tous genres. Et il semblerait que vous n’ayez pas fini d’en explorer les couloirs, puisque les équipes montpelliéraines viennent de dévoiler leur feuille de route promettante pour 2024.

Pour les mois à venir, Ubisoft prévoit 3 mises à jour gratuites et une extension payante. Pour commencer, la première mise à jour, nommée « Warrior’s Path », sortira le 20 mars prochain et permettra à notre cher Sargon de se refaire une beauté, puisque de nouvelles tenues seront disponibles en jeu.

De plus, cette mise à jour permettra de lancer deux modes de jeux différents, à savoir le mode « Speedrun » et le mode « mort définitive ». Vous l’aurez compris, le premier mode permettra de finir l’aventure le plus rapidement possible et le deuxième stoppera cette dernière de manière définitive à la moindre élimination en jeu.

Aucune date précise pour le moment, mais la deuxième mise à jour paraîtra au printemps, soit au cours des semaines à venir. Celle-ci apportera également de nouvelles tenues pour Sargon ainsi qu’un mode « boss rush », il est par déduction supposé que l’on puisse enchaîner tous les boss du titre à volonté à travers ce mode.

L’été 2024 ouvrira la porte à « Divine trials », la troisième mise à jour gratuite proposée par Ubisoft. Passons les énièmes nouvelles tenues de Sargon et amulettes en tous genres, des nouveaux défis seront disponibles dans Prince of Persia : The Lost Crown. Combat, plateforme, réflexion, tout sera mis en œuvre pour préparer le prince de Perse à ses prochaines aventures.

En effet, le Mont Qaf regorge encore de bien des mystères qui n’attendent que votre arrivée pour être révélés au grand jour. Nouveaux environnements, nouveau scénario et nouveaux personnages, c’est ce que nous réserve le DLC payant prévu pour « Plus tard en 2024 ». On suppose une sortie à l’automne mais rien ne peut encore confirmer cette hypothèse.

Mais alors à quoi s’attendre exactement ? Est-ce que cette extension nous permettra d’accéder à de nouveaux recoins de la map déjà existante, ou décidera-t-elle de jouer avec le temps en nous renvoyant dans un Mont Qaf passéiste, avant les Immortels et l’enlèvement du prince Ghassan ? Ou bien est-ce que ce DLC nous offrira la possibilité de découvrir une Perse aux tendances futuristes gouvernée par notre cher Sargon ?

Le jeu propose déjà tellement de mécaniques différentes qu’il devient difficile de penser que d’autres propositions peuvent encore nous ouvrir les bras. Toujours est-il que Prince of Persia : The Lost Crown dispose là d’une feuille de route qui lui assure une durée de vie plus conséquente, reste à voir si cela présage l’arrivée de d’autres extensions par la suite, ou bien si cela ne sert qu’à faire patienter les fans avant la sortie du tant attendu remake des Sables du temps, que l’on espère voir venir courant 2025.