Atlas Fallen: Reign of Sand – Une version revue et corrigée

Sorti au cœur de l’été 2023, Atlas Fallen ne nous avait pas laissé un souvenir impérissable. Malgré de bonnes intentions, sa technique à la ramasse, son équilibre douteux et le côté brouillon de l’ensemble avait rendu l’expérience globalement oubliable. Toutefois, et démontrant l’envie de bien faire des développeurs de Deck 13, c’est presque un an jour pour jour après sa sortie qu’une version revue et améliorée va nous être proposée, renommée pour l’occasion Atlas Fallen: Reign of Sand.

Cette extension n’est toutefois pas simplement là pour enrichir l’expérience originale du titre, mais bien pour la repenser en profondeur, un peu à la manière, toutes proportions gardées, de la version 2.0 de Cyberpunk 2077. Et pour ne rien gâcher, comme une forme de rédemption, cette mise à jour sera proposée gratuitement. Mais, apporte-t-elle suffisamment de corrections et contenus pour justifier le lancement d’une nouvelle partie ?

Forts de nombreux retours d’utilisateurs, les équipes de développement ont pu cibler certains des points qui ont le plus chagriné les joueurs durant leurs périples. Ainsi, on nous promet pour Atlas Fallen: Reign of Sand une amélioration, notamment, de la caméra (particulièrement ratée dans le jeu de base) ainsi que l’ajout de plusieurs créatures à un bestiaire qui en manquait cruellement.

Aussi, de nombreuses mécaniques de jeu devraient être peaufinées et ajoutées (on nous annonce vingt-cinq pierres d’essence, un équivalent de compétences, supplémentaires par exemple) afin d’offrir encore plus de variété aux affrontements. Un menu déjà bien copieux, auquel s’ajouteront une région inédite, le classique mode New Game + et un mode de difficulté supplémentaire « Cauchemar de Nyaal ».

L’aventure devrait donc être bien différente de celle que l’on a vécue l’an passé, du côté de son gameplay, certes, mais aussi de son lore, de son ambiance et de ses dialogues. En effet, de nouvelles interactions, portées par un doublage inédit de Ben Starr (Clive de Final Fantasy XVI notamment), vont venir épaissir un univers qui nous avait déjà, sur la mouture de base, plutôt convaincu.

Atlas Fallen: Reign of Sand est donc presque à considérer comme un nouveau jeu, ou plutôt le jeu comme il aurait dû sortir initialement. On nous conseille d’ailleurs, afin de profiter au mieux de ces nombreux changements, de reprendre depuis le début l’aventure, quoique notre sauvegarde du jeu de base sera bien compatible avec la mise à jour.

Une mise à jour venue un peu de nulle part que l’on ne sait pas vraiment comment prendre. À la fois, il est admirable que le studio, de taille modeste qui plus est, prenne un an presque en pure perte (financière du moins) pour améliorer un jeu qui a in fine peu de chance de véritablement fonctionner, mais à la fois on regrette que cet investissement n’ait pas été fait en amont de la sortie du jeu, afin de délivrer une expérience aboutie, plutôt que de le sortir, à l’évidence, bien trop tôt.

Enfin, ne boudons pas trop notre plaisir. Et qui sait, le titre pourrait même voir le gain de sable ayant tellement grippé son formidable potentiel finalement se transformer en grain de folie. Atlas Fallen: Reign of Sand sera d’ailleurs disponible dans une période, pour le moment, plutôt creuse en terme de sorties, le 6 août prochain sur PlayStation 5, Xbox Series et PC. Alors, ne serait-ce pas l’occasion idéale pour lui offrir une seconde chance ?