Assassin’s Creed Mirage: Valley Of Memory – Plus qu’une simple visite guidée

Sortie en septembre dernier, la Discovery Tour App: Medieval Baghdad offrait une immersion historique au cœur de la cité abbasside, dans la continuité des expériences éducatives inaugurées avec Assassin’s Creed Origins. Mais cette fois, finie la visite guidée : Basim quitte Bagdad pour l’Arabie saoudite. Après des rumeurs et une confirmation officielle cet été, nous tenons enfin une date de sortie pour le nouveau DLC d’Assassin’s Creed Mirage: Valley Of Memory. Pour rappel, il fait suite à un accord avec l’Arabie saoudite, un choix étonnant qui fera sans doute encore couler beaucoup d’encre d’ici sa sortie.

Cap sur AlUla dès novembre

Malgré la sortie d’un DLC deux ans après son jeu initial, et les raisons avancées pour justifier ce choix, le doute persiste quant à la pertinence. Mais que nous réserve réellement ce contenu ? Ubisoft a mis en ligne une présentation pour en dévoiler toutes les nouveautés et elles sont plus nombreuses qu’on aurait pu l’imaginer.

Avec cette nouvelle aventure, nous changeons de décor pour l’Arabie saoudite, plus précisément à AlUla dans la région de la vallée des souvenirs. L’histoire se déroule avant le dernier acte : on y apprend que le père de Basim, porté disparu après avoir été banni par le calife au début de l’histoire, aurait été aperçu sur place. Une lueur d’espoir pour Basim, donnant l’occasion au joueur de poursuivre sa quête dans une contrée inédite.

La reconstitution de la ville a été difficile, faute de documentation historique, un véritable défi pour les équipes d’Ubisoft Bordeaux. Mais cette initiative traduit aussi la volonté de l’Arabie saoudite de mettre en lumière AlUla, aujourd’hui présentée comme un haut lieu du tourisme et du patrimoine.

Le jeu proposera son lot de nouveautés : un parkour amélioré avec une mobilité accrue et des commandes supplémentaires, de nouveaux niveaux d’amélioration et compétences. De plus, le jeu proposera un système de difficulté inédit entièrement personnalisable ainsi que la possibilité de rejouer des missions pour débloquer divers bonus exclusifs. Des quêtes secondaires, des défis et des contrats viendront enrichir l’expérience, en plus de l’aventure principale. Une durée de vie d’environ six heures est annoncée pour ce DLC gratuit, montrant que le but n’était pas simplement d’effleurer cette région mais bien de l’explorer, témoignant le travail acharné d’Ubisoft Bordeaux.

Le DLC de Assassin’s Creed Mirage: Valley of Memory sera disponible gratuitement le 18 novembre sur Playstation, Xbox Series et PC (Steam, Ubisoft Connect).