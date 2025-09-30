Finalement, ARC Raiders bénéficiera d’un dernier test public

Les meilleures surprises sont souvent celles que nous n’attendons plus. Embark Studio, à l’origine d’ARC Raiders, en donne une nouvelle preuve.

Alors qu’il avait affirmé qu’il n’y aurait plus de test public avant la sortie de ARC Raiders, le studio convie finalement, l’ensemble des joueurs à un « server slam open test », prévu du 17 au 19 Octobre prochain. Une session grandeur nature destinée à pousser les serveurs dans leurs retranchements, anticiper l’afflux massif de connexions et s’assurer que les Raiders pourront bel et bien explorer le monde dévasté de Speranza, en toute sérénité. Enfin… si l’on omet les autres joueurs ainsi que les ARC, ces machines de guerre intelligentes, qui ne vous laisseront aucun répit lors de vos excursions dans la Ceinture de Rouille !

En ce qui concerne le contenu de ce test, nous aurons accès à la carte Dam Battleground, à un aperçu du système de fabrication et de progression ainsi qu’à une suite de quêtes narratives. Embark limite volontairement le contenu disponible afin de conserver l’effet de surprise maximal pour la sortie. Si la progression des joueurs ne sera pas conservée, les joueurs participants auront cependant le droit à un sac à dos exclusif lors de la sortie de ARC Raiders, prévue le 30 Octobre 2025, sur PS5, Xbox Series X|S, PC (Steam, Epic Game Store et GeForce Now), au tarif de 39.99€ pour l’édition Standard et 59.99€ pour la version Deluxe. Enfin, le studio a également dévoilé les configurations minimales et recommandées pour le jeu:

Minimale :

Système d’exploitation : Windows 10 or later 64-bit (latest update) Processeur : Intel Core i5-6600K or AMD Ryzen R5 1600 processor Mémoire vive : 12 GB de mémoire Graphiques : NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti or AMD Radeon RX 580 or Intel Arc A380



Recommandée :

Système d’exploitation : Windows 10 or later 64-bit (latest update) Processeur : Intel Core i5-9600K or AMD Ryzen 5 3600 processor Mémoire vive : 16 GB de mémoire Graphiques : NVIDIA GeForce RTX 2070 or AMD Radeon RX 5700 XT or Intel Arc B570 DirectX : Version 12



Ascenseur émotionnel

Pour la petite histoire, en juin dernier, le tech test 2 d’ARC Raiders venait tout juste de s’achever, sur des retours absolument dithyrambiques, à la fois des joueurs et d’une bonne partie de la presse. La direction artistique du titre a grandement impressionné, tout comme le gameplay, à la fois tactique, nerveux et fun.

Alors lorsqu’Embark a laissé aux joueurs une surprise particulière, un compte à rebours dissimulé dans les fichiers du jeu qui menait au 6 juin 2025, soit à la clôture du Summer Game Fest, les joueurs ont immédiatement pensé à une bêta ouverte. Malheureusement, ce n’était rien de plus qu’un décompte vers l’annonce de la date de sortie du jeu.

La suite ? Une immense vague de déception et de vives critiques. Les joueurs n’ont pas compris l’intérêt de faire un compte à rebours… vers un autre compte à rebours. Face à la grogne, Embark, par la voix de son community manager, a présenté des excuses publiques et reconnu avoir mal mesuré l’attente qu’un tel procédé allait susciter.

De cette maladresse est pourtant née une hype inattendue. Résultat : ARC Raiders, cet extraction shooter signé par d’anciens vétérans de DICE (Battlefield) figure aujourd’hui à la 5ème place des jeux les plus attendus sur Steam. Vous pouvez donc recharger vos boucliers et vous équiper en vue de retourner à la Ceinture de Rouille, les adversaires s’annoncent nombreux !