Apple remet ses propres Game Awards – Qui sont les gagnants de 2021 ?

Chaque année, Apple organise ses App Store Awards, qui récompensent les applications publiées sur le store des iPhones et iPads. La cérémonie s’est déroulée hier soir et fut aussi l’occasion de décerner quelques prix aux jeux disponibles sur les appareils siglés d’une pomme.

Si face au PC, le Mac n’est pas le premier choix du joueur, bien au contraire, sur mobiles et tablettes, le catalogue de l’App Store se défend plutôt bien. Apple a aussi lancé son propre Game Pass avec Apple Arcade, un service donnant accès à un catalogue de jeux jouables de façon illimitée, sans pub ni microtransaction, contre un abonnement de 5€ par mois. Si le service s’est lancé en grande pompe, avec des exclus prestigieuses pouvant parfois rivaliser avec les jeux AAA de nos consoles traditionnelles (Fantasian…), l’offre a quelque peu ralenti en termes de propositions de nouveautés ces derniers mois.

Comme pour toute remise de récompenses vidéoludiques, les catégories correspondent aux machines. Voici donc les grands gagnants.

iPhone Game of the Year : League of Legends: Wild Rift. Qu’on soit adepte ou pas de la formule Riot, il faut bien reconnaître que ce Wild Rift est un modèle de portage. Et même si l’écran semble couvert de boutons et de commandes, les équipes de Riot Games ont réussi à conserver la jouabilité du titre. La preuve : le titre est un immense succès.

iPad Game of the Year : Marvel Future Revolution. Cette récompense sera-t-elle suffisante pour réchauffer le cœur du Marvel côté jeux vidéo ? L’année a été plutôt difficile pour la marque, qui a bien du mal à transformer sa domination sur grand écran en succès de jeux vidéo. Son Marvel’s Avengers n’a pas du tout convaincu, et s’est même pris une volée de bois vert en tentant d’introduire du pay-to-win malgré des promesses contraires. Le petit dernier Gardien de la Galaxie réhaussait un peu le niveau, mais pas suffisamment… Reste que ce Marvel Future Revolution est un brawler solide, surtout pour son support, mais qui évolue dans un environnement très, très concurrentiel…

Apple TV Game of the Year : Space Marshals 3. Cow-boys et science-fiction sont au menu de ce jeu top-down (comme Desperados 3, autre jeu de cow boy), où l’infiltration tient une grande place (comme dans Desperados 3). On note que comme les lauréats précédents, le jeu n’est absolument pas une exclu Apple. Pour celle-ci, il faut attendre la dernière catégorie…

Apple Arcade Game of the Year : Fantasian. Le bijou du J-RPG, réalisé avec des prises de vue réelles de dioramas tout aussi réels, n’avait que peu de concurrents. Il concourt même dans des remises de récompenses traditionnelles, face aux jeux consoles et PC.

On retiendra que finalement, à part l’exception Fantasian, aucun vrai grand jeu, ni finalement d’exclu Apple, n’a été couronné. Un palmarès tiède, qui risque de refroidir encore l’année prochaine vu le tournant que semble prendre Apple Arcade. On en profite pour vous rappeler que chez New Game Plus aussi, on choisit nos meilleurs jeux de l’année : c’est vous, lecteurs, qui êtes invités à voter, et ça se passe sur notre compte Twitter !