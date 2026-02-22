L’esthétisme des années 2000 à l’honneur lors de l’Indie Fan Fest 2026

Jeudi s’est tenu l’Indie Fan Fest qui a mis en lumière une cinquantaine de projets indépendants. Quelques titres aperçus pendant cet événement ont retenu notre attention de part leur inspiration notable de jeux cultes des années 2000. Après la vague du pixel art 8 et 16 bit (Shovel Knight, Celeste), suivie d’une tendance pour le low poly (Crow Country, Nightmare Kart) l’esthétique des jeux de l’ère PS2/Dreamcast s’affirme de plus en plus dans l’industrie du jeu indépendant.

Les caractéristiques des jeux cultes des 00’s…

La sixième génération de console fut le théâtre de nombreuses expérimentations au niveau visuel et du gameplay. Depuis, certains joueurs sont toujours aussi fascinés par le cel-shading dont les titres phares sont sans doutes Wind Waker, Jet Set Radio et Okami. Côté animations, celles-ci gagnent à l’époque en fluidité, ce qui a permis une résurgence du beat them up dans une forme beaucoup plus nerveuse avec Devil May Cry. Son système de combos notés est alors devenu incontournable durant cette période.

…reviennent dans les jeux présentés durant L’Indie Fan Fest

Ces jeux cultes ont infusé l’imaginaire des joueurs qui ont grandi à cette époque et qui aujourd’hui développent des projets comme Denshattack! (Undercoders). Dévoilé lors de la dernière Gamescom, ce jeu nous met aux commandes d’un train dans un univers visuel et audio qui sent bon les bombes de peintures et les rollers de la Dreamcast. Le cel-shading, les aplats de couleurs vives et l’univers futuriste nippon nous rappellent Jet Set Radio. Mais le gameplay est plutôt calqué sur les jeux Sonic de l’ère 3D et leurs séquences de grind. À l’entendre, la musique s’inspire de la b.o. de Jet Set Radio, mais pour l’instant les titres présents ne révèlent rien d’aussi engageant.

Soulquest (Soulblade Studio), davantage tourné vers l’aventure, se caractérise par une esthétique pixel art et une mise en scène qui rappellent les jeux Gameboy Advance et notamment toute l’imagerie Sonic Battle que se sont réapproprié les fans au début de l’internet à la maison. Ce qui a capté notre intérêt, c’est le style visuel et les contraintes du platformer 2D qui sont ici agrémentés d’un système de combos notés bien plus d’usage dans les beat’em up 3D dont Devil May Cry était le porte étendard.

L’inspiration des développeurs pour des œuvres cultes des années 2000 qui ne sont pas des jeux vidéos peut aussi transparaître dans l’esthétique de jeux qui sortiront prochainement. Quand on jette un œil à Wax Heads (Patattie Games), impossible de ne pas penser à l’univers musical et au style graphique de Bryan Lee O’Maley, auteur des comics Scott Pilgrim publiés entre 2004 et 2010. Les blogs et les fanzines qui pullulaient au début du millénaire seront d’ailleurs essentiels pour aider le joueur à recommander des disques aux clients de la boutique.

Les autres esthétiques rétros ont toujours la cote

Peut-être situé à l’opposé du spectre visuel des jeux précédents, Vultures – Scavengers of Death (Team Vultures) est un tactical RPG qui évoque plutôt la fin des années 1990 grâce à ses allures de Resident Evil ou Silent Hill PS1. Au-delà du low poly, le jeu arbore une identité visuelle très proche des séries B d’action des années 1980. Il sera intéressant de découvrir les choix de game design qui permettront de faire ressentir l’angoisse et la peur.

Cette esthétique propre à la PS1 est totalement associée au malaise et à l’horreur dans l’imaginaire de beaucoup. Une certaine forme de saleté dans l’aspect baveux des couleurs qu’on trouve également dans l’univers dystopique utilisé comme toile de fond d’Airframe Ultra (Videocult). Ici, le gameplay est proche de deux jeux PS1 : Wipeout pour ses véhicules futuristes et Twisted Metal pour ses affrontements de véhicules armés explosifs.

L’Indie Fan Fest n’est pas l’évènement incontournable de ce début d’année. Cependant, il permet à certains studios de se démarquer en amont du Steam Next Fest (du 23 février au 2 mars) et sa pléthore de démos qui peuvent perdre les joueurs. Certains jeux ont pu capter notre attention par leurs sources d’inspiration. Ils les utilisent comme base, d’une part pour attirer les joueurs nostalgiques, et d’autre part pour y appliquer un gameplay très différent. Cette résurgence des années 2000 ne concerne visiblement pas que la scène indépendante puisque les remakes et remasters de jeux sortis à cette période débarquent très bientôt. Legacy of Kain: Defiance Remaster en est un exemple flagrant qui consolera certains joueurs de l’annulation du remake de Prince of Persia.