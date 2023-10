Analogue annonce le retour de la Nintendo 64

C’est avec une image un peu cryptique, annonçant le design tout en le gardant secret, qu’Analogue annonce sa prochaine machine : une nouvelle version de la Nintendo 64. La machine sera 100% compatible avec l’ensemble des cartouches N64, européennes, américaines et japonaises. Elle sera évidemment compatible avec les écrans de dernière génération, via une connectique HDMI, et proposera même une résolution en 4K. De quoi sublimer les Majora’s Mask, F-Zero X, ou Perfect Dark !

Dotée de connexions Bluetooth et radio 2,4g pour accueillir des manettes sans fil, la console, baptisée Analogue 3D, possèdera aussi quatre ports manettes classiques Nintendo 64 pour accueillir les manettes originales. Il faut d’ailleurs s’attendre à ce que la console soit livrée sans manette, comme c’est le cas pour leur dernière création, l’Analogue Duo, qui permet de lire l’ensemble des jeux NEC (PC-Engine, TurboGrafx…). Les manettes sans fil 8Bitdo reproduisant le design des contrôleurs NEC sont ainsi proposées en option.

Car Analogue n’en est pas à son coup d’essai, et est devenu le spécialiste des consoles classiques réimaginées pour la tech contemporaine. Des machines capables de lire les jeux originaux SNES (Super NT) ou Mega Drive (Mega Sg) sur les télés actuelles, une console portables capables d’accueillir toutes les cartouches Game Boy, quelle que soit leur génération, affichant un bel écran en 1600×1440 (Pocket), et le tout sans émulation – c’est la grande fierté d’Analogue.

Ses machines tournent en effet sous un OS maison qui lit nativement les cartouches. Pas de ROMs ou autre procédé qui viendrait dégrader l’expérience originale : on est au plus proche de ce proposent les machines d’époque, en mieux même, puisque compatible avec le matériel d’aujourd’hui.

Des consoles d’esthètes, qui sont un peu au jeu vidéo ce que les platines vinyles haut de gamme sont à la musique. Un luxe qui a un coût : si l’Analogue 3D, réimagination de la Nintendo 64 n’a pas encore de prix, il faut s’attendre à quelque chose autour de 250€, avec les manettes en option.

Et attention, malgré ces tarifs élevés (quoi qu’au prix actuel du rétro…), toutes les machines proposées par Analogue sont toujours rapidement épuisées ; en quelques minutes, même, après l’ouverture des précommandes, pour certaines. Si jamais vous étiez tentés par cette résurrection de la Nintendo 64, pensez à vous inscrire à la newsletter d’Analogue pour être tenus au courant de la date de sortie, pour l’instant fixée à un vague 2024.