Hellblade 2 sort aujourd’hui et Xbox reste (presque) muet

Bien le bonjour en ce 21 mai. Auquel cas, vous ne le sauriez pas, une grosse exclusivité Microsoft sort aujourd’hui. L’un des jeux les plus attendus de l’année par nombre de joueurs d’ailleurs, puisqu’il devrait redéfinir à lui seul techniquement le terme « nouvelle génération ». Annoncé comme un étalon technique incroyable, présenté comme un titre majeur, Hellblade 2 de Ninja Theory s’annonce déjà comme une petite perle sucrée narrative à l’ambiance profondément malsaine. Malgré ça, Xbox reste muré dans un silence de plomb.

C’est indéniablement un des défauts majeurs de la firme de Redmond, qui ne sait décidément plus comment promouvoir et vendre ses produits, divers et variés, aux consommateurs du monde entier. Pourtant, dans le cas de Hellblade 2, il y a de quoi faire. Une sortie Day One sur le Game Pass, un jeu atypique qui est à la pointe de la technologie, visuelle comme sonore, promettant une aventure riche en émotion et images fortes. Xbox a bien tenté de réagir il y a peu, indiquant lancer en grande pompe une tardive campagne marketing, mais qu’avons-nous vu ? Rien ou presque.

Une affiche par-ci par-là, deux trois messages sur les réseaux, dont le dernier parle de l’accessibilité, ainsi qu’un somptueux trailer de lancement disponible ci-dessus. Voilà qui résume la « grosse » communication autour du jeu. Même Ninja Theory met la main à la pâte, afin que l’on parle un peu de Hellblade 2, mais aussi pour remercier les fans du monde entier pour leur soutien durant le développement de cette suite. Et très franchement, ce petit billet sent le sapin, surtout par les temps qui courent…

Ce qui est frappant, c’est le manque de plan marketing derrière tout cela, car embourbée dans les polémiques, surtout depuis la fermeture de quatre studios du côté de Bethesda, la division Xbox semble comme paralysé par la peur d’en faire trop ou de ne pas savoir faire. Il y a pourtant des gens compétents à sa tête, mais à se demander si l’éditeur croit réellement en les chances de sa prochaine exclusivité sur le marché.

Ceci étant dit, on se demande aussi bien quel autre AAA pourrait venir en plus tenir la dragée haute face à Hellblade 2 en cette période ? Il y a bien le DLC de Elden Ring, Shadow of the Erdtree, qui arrive et qui s’annonce au moins aussi bon que le jeu de base, mais il paraît y avoir une autoroute toute tracée pour que le bébé de Ninja Theory puisse s’imposer comme LA sortie majeure jusqu’au Star Wars d’Ubisoft en aout prochain. Alors pourquoi un tel mutisme ? Est-ce là un excès de confiance ? Un aveu de faiblesse ? La volonté de se faire tout petit au vu des récents événements et des erreurs de communication qui ont suivi ? Probablement un peu de tout cela.

Ce que l’on en pense, c’est que Xbox à tout intérêt à se ressaisir et nous réserver un Xbox Games Showcase digne de ce nom le 9 juin prochain, avec bande annonces, gameplay et autres dates de sortie pour des jeux très attendus depuis un bon bout de temps pour certains. Pour ce qui est de Hellblade 2, notre test arrive très bientôt, et tout ce que l’on peut vous dire, c’est qu’il en résulte encore plus d’incompréhension de notre part concernant la stratégie de communication de Microsoft.