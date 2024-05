Hi-Fi Rush – De l’amour (via review bombing) alors qu’Xbox se perd

On ne s’y attendait pas du tout. Après avoir annoncé la fermeture de quatre studios du groupe Bethesda, les joueurs, comme la presse, ont réagi très négativement, accusant Xbox de se contredire constamment et de ne pas avoir de ligne directrice claire quant au développement de sa marque. Une chose est sûre, sur les quatre condamnés à la peine capitale, l’un d’entre eux fait couler énormément d’encre, on parle là bien évidemment du studio à l’origine des licences The Evil Within, Ghostwire Tokyo et Hi-Fi Rush : Tango Gameworks.

Sa fermeture interroge sur la stratégie réelle de Microsoft, qui justifiait cela par sa volonté de se concentrer sur des jeux plus porteurs et au retour sur investissement potentiellement meilleur, tout cela quelque mois à peine avoir encensé Hi-Fi Rush sur la place publique, et l’avoir même porté sur PlayStation 5. Notons aussi que c’est probablement, et même très largement, le plus grand succès critique de l’année dernière pour Xbox, le jeu ayant même été nominé dans diverses cérémonies.

De plus, et deux petits jours à peine après cette terrible annonce, Matt Booty, chef des Xbox Game Studios, affirmaient que la marque a besoin de petits studios pour renforcer son offre dans les secteurs autres que celui du AAA. C’est à n’y rien comprendre et cela caractérise bien le fait que Big M ne sait clairement pas sur quel pied danser, ni quel message faire passer auprès de sa communauté. Le comble a été l’interview de Sarah Bond, présidente de Xbox, qui a répondu totalement à côté de la plaque concernant ces fermetures lors d’une interview donnée à Bloomberg.

Pour résumer. Madame Bond certifie que ces décisions sont difficiles à prendre et que Xbox continue de travailler avec différents studios pour proposer de gros, comme de petits jeux sur le Gamepass. Au sujet de Tango Gameworks et surtout Hi-Fi Rush, elle ne se mouille pas trop et informe juste que le fait que le dernier jeu de cette entreprise ait été un hit n’a pu empêcher sa fermeture, car lorsque l’on décide d’une telle chose, on prend en compte plusieurs autres critères, pour ensuite nous sortir l’éternelle tirade sur le fait que la compagnie s’assure que tous les services qu’elle propose est à la hauteur des attentes.

Hi-Fi Rush, on t’aime !

Reste que la communauté de joueurs n’est pas si sensible à ce genre d’argument et que la pilule a bien du mal à passer. Microsoft a dépensé ces dernières années des milliards de dollars pour acquérir Activision-Blizzard et Bethesda, et lorsque l’on s’engage dans ce genre de rachat, il faut le faire avec une stratégie claire en tête, ce qui semble ne pas vraiment être le cas. Le gamepass ne fonctionne certes pas comme espéré, et certains gros jeux annoncés il y a longtemps mettent trop de temps à arriver (State of Decay 3, Fable, Perfect Dark…), mais trop c’est trop pour la communauté qui commence à perdre patience face aux sourires des dirigeants de la marque qui font toujours comme si tout allait bien, alors que Xbox peine encore plus que Sony à décoller sur cette génération.

Et pour exprimer cela, les utilisateurs Steam ont de la suite dans les idées. Car alors qu’Xbox est malmené de toutes parts, les jeux Tango Gameworks connaissent eux un véritable déchainement d’amour sur la plateforme de Valve. Oui, comme pour Helldivers 2 il y a quelques jours, Hi-Fi Rush, ainsi que les deux jeux The Evil Within font l’objet d’un review bombing assez fulgurant. Sauf qu’au contraire du jeu de Sony, cette fois-ci les avis donnés sont très positifs et c’est là le moyen qu’ont trouvé les joueurs de faire entendre leur mécontentement, chose qui doit aussi apporter un peu de baume au cœur aux nombreux employés du studio japonais qui ont perdu leur gagne-pain du jour au lendemain.

Comme quoi, même la pire des pratiques peut parfois se montrer bénéfique au final. Parce qu’après que les joueurs PC ont réussi à faire plier Sony pour Helldivers 2, remontant dans la foulée les avis Steam du jeu, voilà qu’ils manifestent pacifiquement (même si certains commentaires sont pas mal subversifs) pour lutter contre la vision de marché d’un géant du jeu vidéo. Il est entendu que cela ne changera en rien le destin de Tango Gameworks, ni des trois autres studios d’ailleurs, mais il est toujours bon de rappeler à ces grosses majors que le consommateur a aussi son mot à dire et surtout que le jeu vidéo n’est pas qu’une industrie ou un simple loisir pour beaucoup d’entre eux, c’est aussi une passion, une forme d’art qui les stimule.

Depuis deux ans, nous vivons des fermetures de studios en cascade, et Microsoft n’est pas seul dans l’histoire, mais il se dessine un ras-le-bol total contre une industrie qui au milieu de tout ça se pose encore la question de l’intégration de la publicité dans les jeux, ou qui augmente les prix physique, numérique, hardware et de ses services en ligne. Si les joueurs ont l’impression d’être pris de plus en plus pour des vaches à lait, il n’en oublie pas pour autant que les faiseurs de rêves qui bossent dans l’ombre traversent, eux aussi, des moments difficiles et que tout ceci devient de plus en plus difficile à assumer pour les éditeurs et constructeurs qui peinent à faire passer leur message aujourd’hui.

On parle là de confiance et de crédibilité. Deux choses qui vont faire défaut à Xbox pendant quelque temps avant que tout ceci ne se tasse et qu’intervienne une nouvelle polémique. Parce qu’une chose est sûre, ce n’est pas près de s’arrêter et de nombreux autres studios doivent être et se sentir menacé à l’heure actuelle. Surtout que même sortir un hit n’est plus gage de sécurité, et ça, c’est à Microsoft qu’on le doit, en espérant que cela ne crée pas un précédent…