Yu Suzuki (Out Run, Shenmue) revient sur Apple Arcade avec Air Twister !

Voilà un petit moment que le service de jeux à la demande d’Apple semblait avoir perdu de sa superbe. À son lancement, Apple Arcade avait en effet remué la planète gaming en produisant une exclu de choix, Fantasian, un JRPG signé Hironobu Sakaguchi et réalisé tout en dioramas et prises de vues réelles. Un jeu que les grosses plateformes jalousent encore à Apple.

S’en était suivi quelques pépites, comme l’excellentissime puzzle game All of You (sérieusement, si vous ne le connaissez pas, il vaut largement un mois d’abonnement !) ou Beyond a Steel Sky, la suite inattendue du classique des années 90 Beneath a Steel Sky (le jeu est d’ailleurs depuis sorti sur tous supports).

Mais depuis quelques mois, les ajouts au catalogue concernaient essentiellement des jeux mobiles pas très originaux et surtout déjà vus mille fois, comme la nouvelle version d’Angry Birds ou le runner Sonic Dash. C’est pourquoi on reçoit d’autant mieux la nouvelle : Apple Arcade va accueillir en exclu le prochain jeu de Yu Suzuki, légendaire créateur de Space Harrier, Out Run, Daytona USA, Virtua Fighter ou Shenmue, pour n’en citer que quelques-uns.

Et pour Apple Arcade, Suzuki revisite l’héritage qu’il va laisser au jeu vidéo, puisque Air Twister – c’est le titre du jeu – reprend le concept de Space Harrier. Le jeu sera ainsi un shooter en 3D dans lequel on contrôle un personnage vu de dos (une princesse) qui fonce droit devant en tirant sur les ennemis qui essaieront de lui barrer la route.

Même si Yu Suzuki s’en défend, difficile de ne pas voir dans les premières images du jeu une sorte d’accomplissement, un Space Harrier plus fidèle à celui que l’auteur avait imaginé en 1985, sans barrière technologiques, et en « vraie » 3D. Air Twister ne sera surement pas un jeu révolutionnaire, mais nous sommes tout de même un peu impatient de pouvoir y toucher, ne serait-ce que pour ce qu’il représente, avec son développeur, dans l’histoire du jeu vidéo.

Air Twister est attendu pour le 24 juin. Apple Arcade est accessible sur les appareils iOS (iPhone, iPad Mac et Apple TV) contre 5€ par mois (sans engagement de durée).