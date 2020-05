Yu Suzuki réfléchit sérieusement à un Shenmue 4 “grand public”

Réparer un épisode 3 bancal ?

Yu Suzuki, légende vivante du jeu vidéo, a donné une interview à IGN Japon. On rappelle que l’homme n’est autre que le créateur de titres aussi cultes que Out Run, Space Harrier, After Burner, la série de jeux Virtua (Virtua Cop, Virtua Racing et surtout Virtua Fighter), et bien entendu Shenmue. Cette interview fut l’occasion de revenir sur la saga Shenmue, et sur l’avenir de la série. Ainsi, Suzuki a confié au média faire des recherches pour concevoir le prochain Shenmue, et comment cet éventuel Shenmue 4 évoluerait vis-à-vis des épisodes précédents.

« Avec Shenmue 3, j’ai créé un jeu pour les fans, mais si j’ai la possibilité de faire un Shenmue 4 – et je pense que je vais pouvoir – je sais comment je pourrais satisfaire les joueurs plus occasionnels, et je veux faire un jeu qui pourra plaire à tous les joueurs » – Yu Suzuki, à IGN Japon.

Le game designer déclare ainsi avoir étudié les critiques des joueurs qui n’ont pas aimé Shenmue 3, pour les prendre en compte et améliorer le prochain épisode. Il étudie aussi de nombreux jeux du genre open-world pour identifier ce qui fonctionne et fonctionne moins bien. Selon lui, si les jeux en monde ouvert sont de plus en plus réussis graphiquement, ils finissent par un peu tous se ressembler. Il en vient même à réfléchir à enfermer un peu son jeu plutôt que d’en faire un open-world, dont il était pourtant l’un des pionniers. Une piste qui permettrait d’offrir un sentiment d’intimité au joueur, une valeur forte dans la saga Shenmue.

Parmi les pistes d’améliorations, il évoque aussi une mini-map revue et plus pratique, la possibilité de faire avancer le temps plus facilement, ou encore la multiplication des personnages. “Sans une vraie foule, ça ne ressemble pas vraiment à la Chine“, déclare-t-il.

Quand bien même on peut évidemment faire confiance à Suzuki en termes de game design pour améliorer l’expérience Shenmue, reste que si lui a confiance dans la possibilité de produire un Shenmue 4, le paramètre financier est à prendre en compte. Et les résultats de Shenmue 3 auront passablement terni l’image de la licence auprès des investisseurs. Malgré 70 000 backers enthousiastes sur Kickstarter, Shenmue 3 ne s’est finalement vendu qu’à 18 000 exemplaires lors de sa semaine de sortie au Japon, et certains de ces backers ont demandé le remboursement du jeu…