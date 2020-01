Un Shenmue IV serait peut-être dans les tuyaux

Shenmue IV a été sérieusement envisagé par les développeurs de la saga.

Les collègues de SegaSaturno en collaboration avec Shenmue Master ont interviewé Cédric Biscay de Shibuya Productions, un des principaux producteurs de Shenmue III, durant la dernière Gamescom. Malgré le fait que ses déclarations soient passées inaperçues ces derniers mois, plusieurs sites ont fait écho aux déclarations de Biscaye dans lesquelles il parle ouvertement du début du développement de Shenmue IV et de l’intention de garder l’équipe qui a fait du troisième volet une réalité. L’homme d’affaires a dit que “si vous prévoyez de faire une quatrième partie d’un jeu, vous devez impérativement garder votre équipe, ce qui fait que vous devez commencer à créer la suite dès que possible (…) sinon, l’équipe partirait et vous perdriez l’occasion de faire un nouveau jeu.” Concernant Shenmue 4, il n’a pas hésité à dire en août que ” nous espérons travailler sur Shenmue IV très bientôt “, un plan qui n’est pas connu à ce jour, des mois après la sortie de la troisième partie.

Après le long et compliqué développement de Shenmue III, on sait que Yu Suzuki travaille déjà sur un nouveau et mystérieux projet, bien qu’aucun indice n’ait été donné. Les plans pour un quatrième épisode de la vengeance de Ryo Hazuki n’ont pas encore été officialisés par YsNet, Deep Silver, Shibuya Productions, ou toute autre personne impliquée, au-delà de Biscay lui-même dans son interview de Cologne. Des plans qui, bien sûr, peuvent avoir changé au cours des derniers mois.

Il avait été dit à l’époque, et bien qu’il semble que ce ne soit pas le seul paramètre pris en compte pour déterminer une continuation ou non, que les ventes de Shenmue III détermineraient l’avenir de la série, et compte tenu des données de ventes de ce dernier épisode au Royaume-Uni ou au Japon, il ne semble pas que le jeu ait pu dépasser les ventes de la compilation remake HD sortie fin 2018. Affaire à suivre donc…