Shenmue III en remet une couche avec son premier DLC

Battle Rally amène du contenu supplémentaire pour Shenmue III.

On ne reviendra pas sur l’accident industriel Shenmue III, et la déception qu’il a causé chez de nombreux fans. On préférera garder en mémoire le mythe Shenmue, celui que l’on a en tête depuis l’époque Dreamcast. Un mythe auquel on continue à croire tant le jeu a été important en son époque. Si important, qu’un grand nombre de joueurs a malgré tout décidé de supporter le titre, en faisant abstraction de ses défauts pour se concentrer sur le scénario et la suite des aventures de Ryo. C’est à eux que s’adresse cette info à propos du jeu : Deep Silver et Ys Net ont en effet annoncé la sortie du premier DLC pour Shenmue III, intitulé Battle Rally.

Bien entendu, pas de complément de scénario, mais des activités supplémentaires, avec notamment une course à épreuves, où “les concurrents se livreront à des batailles en one to one tout au long de la course, en plus du parcours” d’après l’éditeur. Une course au bout de laquelle nous attendent “des items incroyables”, qu’il faudra remporter pour découvrir. Le DLC permettra aussi d’incarner deux nouveaux personnages. Tout d’abord, Wei Zhen, qu’on a croisée dans l’aventure principale, puisqu’il s’agit de la jeune femme aux côtés de laquelle Ryo peut s’entraîner au combat. Il sera également possible d’incarner Wuying Ren, le chasseur de trésors rencontré dès Shenmue II qu’on revoit dans Shenmue III.

Si le DLC n’est pas tout à fait une sortie qu’on attend impatiemment, on est toutefois content que Shenmue III n’ait pas été abandonné, et que ses développeurs et éditeurs continuent à exploiter la licence. On peut ainsi continuer à espérer un quatrième épisode qui serait à la hauteur du mythe. Battle Rally, le premier DLC pour Shenmue III, sera disponible sur PlayStation 4 et PC via l’Epic Game Store dès le 21 janvier pour 7,99€, et sera téléchargeable gratuitement pour les possesseurs du Season Pass ou de l’édition Deluxe.