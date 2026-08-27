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1001 Threads of Mizan – Shéhérazade nous raconte une nouvelle histoire

1001 Threads of Mizan est annoncé pendant la Gamescom

Matt Parker

Quand je sors mon nez d'un comics, c'est pour prendre en main ma manette. Touche à tout, à la recherche de beauté dans les détails, mais de préférence au milieu d'un combat épique ampli de tension !

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1001: Threads of Mizan


    • Développeur :

      MBC Game Studio Limited

    • Genre : Action
    • Date de sortie : 2027
    PS5PCSwitch 2Xbox SeriesSwitch...

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