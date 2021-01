Xbox Series – Encore deux exclus AAA à dévoiler pour 2021 ?

La PS5 et les Xbox Series sont “disponibles” depuis quelques mois à présent et on ne peut que difficilement comparer leurs lancements. Si les deux consoles sont bien en rupture de stock presque partout, la PS5, forte de la confiance de ses fans et des nombreuses licences dans son arsenal (sans compter le soutien des studios japonais), part favorite dans le cœur des joueurs. Et s’il est vrai que la nouvelle console de Sony attend dans l’avenir de très belle galettes en exclusivité plus ou moins temporaire, Microsoft n’a probablement pas encore dit son dernier mot.

Enfin, on dit ça mais jusqu’ici, seule une poignée de titres ont été annoncés sur la console pour 2021. Parmi eux, si on pourra citer notamment The Medium, le dernier Flight Simulator (déjà en rayon) ou Warhammer 40k: Darktide, celui qui a le plus de chance de traîner au sommet de la wishlist des fans de la marque américaine est probablement Halo Infinite, jeu dont la sortie est prévue pour la fin de l’année qui vient de démarrer. Mais, et si Microsoft en gardait encore sous le coude ?

C’est en tout cas ce que pense Jez Corden, rédacteur en chef chez Windows Central et également une des voix les plus fortes de la fanbase Microsoft. Analyste à ses heures perdues (il a commenté et soutenu la rumeur précisant qu’Ubisoft pourrait rejoindre le Xbox Game Pass tout comme l’a fait EA dans une version lite), il a indiqué au micro de Xbox Two (lien vidéo plus bas) avoir connaissance de 2 gros jeux AAA non annoncés et dont les sorties seraient prévues dans l’année sur la console de Microsoft. Côté détail, ça s’arrêterait ici…

Cependant, naturellement, comme la nature est bien faite, créez du vide et un fan s’y glisse et c’est également ce qui s’est produit ici avec des pronostics de toutes sortes. Et sortis de cette bouillie infâme d’informations non confirmées, on retrouve en pôle position Forza Horizon 5 et un possible Wolfenstein 3, une petite exclusivité qui tomberait sous le sens du rachat de Bethesda par Crosoft… Ensuite, rien n’indique que les titres devant être annoncés soient exclusifs mais nous on dit ça, on dit rien…

Alors, qu’en pensez-vous ? Microsoft garde-t-il sous le coude de quoi faire pencher la balance en sa faveur ? Si vous deviez joindre les pronostics, quels jeux rejoindraient la Xbox Series selon vous ? Lâchez-vous dans les commentaires ci-dessous mais surtout n’oubliez pas, les joueurs PC sont généralement mieux servis.