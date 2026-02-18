tt

The Witcher 3 et Kingdom Come Deliverance II arrivent sur le Xbox Game Pass

Les abonnés du Xbox Game Pass auront accès à des RPG cultes en février mars 2026

Rédactrice Web spécialisée dans le domaine du jeu vidéo.

