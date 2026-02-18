The Witcher 3 et Kingdom Come Deliverance II arrivent sur le Xbox Game Pass

Comme chaque mois, le Xbox Game Pass enrichit son catalogue pour permettre aux abonnés de découvrir des jeux « gratuitement ». En février 2026, c’est du très lourd qui arrive ! Ce sont les fans de RPG qui seront le plus gâtés, avec l’arrivée de deux titres stars du genre : The Witcher 3 : Wild Hunt et Kingdom Come Deliverance II.

Les nouveaux jeux disponibles sur le Xbox Game Pass en février / mars 2026

Aerial_Knight’s DropShot (Game Pass Ultimate, PC Game Pass) – 17 février

Avatar: Frontiers of Pandora (Game Pass Ultimate, PC Game Pass) – 17 février

Avowedn mise à jour anniversaire (Game Pass Premium) – 17 février

Death Howl (Game Pass Ultimate, Premium, PC Game Pass) – 19 février

EA Sports College Football 26 (Game Pass Ultimate) – 19 février

The Witcher 3 : Wild Hunt (Game Pass Ultimate, Premium) – 19 février

TCG Card Shot Simulator (Game Pass Ultimate, Premium, PC Game Pass) – 24 février

Dice a Million (Game Pass Ultimate, PC Game Pass) – 25 février

Towerborne (Game Pass Ultimate, Premium PC Game Pass) – 26 février

Final Fantasy III (Game Pass Ultimate, Premium, PC Game Pass) – 3 mars

Kingdom Come Deliverance II (Game Pass Ultimate, Premium, PC Game Pass) – 3 mars

Kingdom Come Deliverance II, le vie Bohême

C’est sans doute l’annonce la plus marquante de cette vague. Sorti en février 2025, le RPG ultra-réaliste de Warhorse Studio nous plonge dans la Bohême du XVe siècle. On y retrouve Henry de Skalitz, directement après les événements du premier jeu (lui aussi toujours disponible sur le Xbox Game Pass), dans une aventure encore plus immersive. Le titre était en compétition pour le titre de meilleur RPG et de GOTY aux Game Awards 2025.

The Witcher 3 : Wild Hunt, le classique

Celui-ci avait bel et bien reporté le titre suprême de GOTY en 2015. En attendant le quatrième opus, c’est ce troisième épisode culte des aventures de Geralt le Sorcelleur qui arrive sur le Game Pass en édition complète. L’occasion de (re)découvrir l’un des jeux encore considérés par beaucoup d’amateurs du genre comme l’un des meilleurs de sa catégorie.

Avowed, avec une mise à jour anniversaire !

Sorti il y a un an, le RPG d’Obsidian fête son anniversaire avec une sortie PS5, et une grosse mise à jour qui sera automatiquement disponible pour les abonnés Game Pass Premium. Au programme : trois nouvelles races jouables et un mode NewGame+ !

D’autres jeux, et des départs…

Si les ajouts RPG de ce mois-ci retiennent notre attention, il y a évidemment des titres pour tous les goûts : du sport avec EA Sports College Football 26, de l’action en co-op avec Towerborne, ou encore du Roguelike à base de lancés de dès avec Dice a Million.

Quatre jeux vont quitter le catalogue le 28 février : Monster Train, Expeditions: A MudRunner Game, Injustice 2 et Middle Earth: Shadow of War. Il reste quelques jours pour en profiter grâce au Xbox Game Pass.