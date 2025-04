Wuchang: Fallen Feathers – Quitte à perdre quelques plumes

Un ciel brumeux, une lune pleine et pâle, un marais inondé de lumière froide. Au centre de la scène, un guerrier lève une hache massive face à une créature ailée, silhouette décharnée surgie d’une clarté presque sacrée. L’image semblait familière il y a quelques mois lors du trailer d’annonce. Elle l’est toujours autant avec la publication, il y a quelques heures, de son trailer de précommande. Une fois encore cette année, un jeu viendra hanter les terres déjà bien ravagées du Souls-like.

Prévu pour le 24 juillet 2025, Wuchang: Fallen Feathers s’annonce comme le prochain prétendant d’un genre qui, depuis Demon’s Souls, ne cesse se réinventer tout en empruntant les mêmes sentiers tortueux. Développé par le studio chinois Leenzee Games, le titre s’inscrit dans la lignée des action-RPG exigeants. Combats pesants, ambiance sinistre et narration par fragments. Seulement voilà, cette année, même sur Marmiton, on trouve trop facilement la recette du poulet plumé braisé.

L’univers du jeu s’éloigne cependant des canons médiévaux européens pour plonger dans une Chine impériale en déliquescence, peuplée de mythes locaux et de créatures cauchemardesques. Le joueur incarne une héroïne atteinte d’une mystérieuse mutation aviaire, en quête de vérité dans un monde rongé par la corruption. La routine, quoi.

La direction artistique, inspirée à la fois du folklore chinois et de l’horreur gothique, se veut l’un des principaux attraits du jeu et il faut avouer que ces marais embrumés donnent envie d’être traversés. Forêts fantomatiques, temples oubliés, villages figés dans la décrépitude : Wuchang joue la carte d’un exotisme visuel maîtrisé, renforcé par des effets de lumière classieux et des textures organiques. Une nouvelle fois, on ne peut que s’incliner face à un tel degré de maîtrise.

Côté gameplay, peu de surprises à l’horizon : esquives tendues et parades risquées. On distingue cependant, au travers de ces images, une certaine ouverture, telle que Black Myth: Wukong a pu en offrir. La formule semble bien entendu respecter scrupuleusement le cahier des charges mais avec le confort des dernières productions. La bande-annonce met en scène un affrontement contre une entité gigantesque, mélange entre yokai et démon ailé, soulignant l’importance donnée au design des boss et des environnements.

Distribué sur PS5, Xbox Series et PC, Wuchang vise une large audience et compte sur une sortie immédiate dans le Xbox Game Pass pour toucher un public plus vaste dès le lancement. Une stratégie bien rodée, dans la veine de nombreux studios souhaitant garantir une base d’utilisateurs solide dès le premier jour.

Rien qu’un coup d’œil sur le calendrier et Wuchang n’est que l’un des nombreux jeux du genre prévus sur 2025. Entre les suites attendues de licences reconnues, les tentatives indépendantes plus ou moins inspirées, et les nouvelles propriétés intellectuelles cherchant à capter l’attention, le genre soulslike semble définitivement atteindre son point de saturation.

Depuis plus d’une décennie, les héritiers de FromSoftware creusent le même sillon. Un style devenu presque une norme pour les studios à la recherche de légitimité dans l’action-RPG. Et pourtant, chaque nouveau titre continue encore d’attirer une communauté fidèle, avide de défis et de récits ténébreux.

Wuchang: Fallen Feathers aura donc la lourde tâche de ne pas simplement exister dans cette foule, mais de compter au moins le temps d’un été. Car aujourd’hui, sortir un soulslike, ce n’est plus vraiment innover — c’est plutôt marcher en rang serré derrière une longue procession de clones à peine maquillés. Et dans ce défilé où chaque boss devrait s’annoncer comme une révélation, l’effet produit frôle l’indigestion, tant le domaine, à force de se battre contre lui-même, semble avoir oublié pourquoi on l’aimait vraiment. Signes évidents de syndrome artistique mimétique ou dune certaine saturation créative comme le jeu vidéo sait malheureusement en produire par cycle.