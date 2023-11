World of Warcraft – Après le rachat, un portage Xbox envisageable

Ce n’est pas la première fois que les bruits de couloirs murmurent l’idée d’un portage consoles de World of Warcraft. Cependant, il est clair que le rachat d’Activision-Blizzard par Microsoft a remis la question sur le tapis. Ce n’est pas n’importe quel employé de Blizzard qui s’est fendu d’un commentaire sur la question : c’est lors d’une interview que Holly Longdale, productrice exécutive de World of Warcraft depuis 2022, s’est exprimée sur la possibilité d’un portage à l’aube de l’ère Microsoft.

La productrice exécutive du MMORPG se veut confiante sur l’idée d’un portage. Ce n’est pas à l’ordre du jour, vu le programme chargé des équipes de développement qui doivent proposer la triple expansion autour de la Saga de l’Âme-Monde. Cependant, la question est régulièrement mentionnée. Elle assure que ce n’est pas un problème technique qui retient le studio.

De fait, World of Warcraft est l’un des MMORPG majeurs dont l’absence se fait ressentir sur console. D’autant plus que son rival principal, Final Fantasy XIV, s’est taillé une part de choix sur le marché console – se payant même un portage sur les machines de Microsoft prévu pour Février 2024. Cependant, ce n’est pas parce que la technique n’est pas un problème que ce ne serait pas un challenge. Là où Final Fantasy XIV avait été directement pensé comme un jeu console, pour World of Warcraft, à l’âge de la PlayStation 2, du Game Cube et de la Xbox, il aurait été impossible de penser un tel projet pour autre chose qu’un PC.

Mais, si ce portage est possible, il est important de se demander s’il est pertinent. De toutes manières, pour Holly Longdale, si portage il y a, il est essentiel que l’approche soit différente. Non seulement il y a des problèmes pratiques, telle que la gestion des compétences des personnages sur une manette, plus encore, le problème résiderait dans l’affluence de contenu, entre le jeu legacy, classic, et les nouvelles expansions qui sortent.

« C’est une question compliquée. Au sujet de ce que vous me demandiez plus tôt, les approches possibles [pour Xbox] seront probablement bien différentes. » Holly Longdale

Elle estime que ce portage serait surtout effectué pour attirer un nouveau public. Il est peu probable que des joueurs ayant une vingtaine d’années d’expérience et d’habitudes soient prêts à passer sur un nouveau support, qui sera de toutes manières probablement moins pratique que le PC si le jeu devait garder son apparence actuelle sur les machines de Microsoft.

La productrice exécutive est lucide : ce ne sera pas une étape décisive pour la licence. Des espoirs et des attentes sans promesses, c’est bien le mieux qu’on puisse espérer de la part du studio, alors que l’acquisition par Microsoft a juste été validée ce 13 octobre. Il est certain que des discussions internes au studio ont eu lieu. Cependant, il est impossible qu’il y ait eu de réelle décision concrète incluant la nouvelle alliance avec Microsoft en si peu de temps.

La présence de Phil Spencer à la BlizzCon 2023 entérine le nouveau statut d’Activision-Blizzard. Cependant, les équipes de Microsoft ont du pain sur la planche pour prendre en charge les nombreuses licences du studio. Il est certain que si le projet enthousiasme les équipes de Blizzard, il va rester un certain temps dans les placards. Pour autant cela n’empêche pas Holly Longdale de rêver : qu’est ce qu’il serait beau pour la licence, de s’attaquer à un nouveau public pour célébrer ses vingt ans l’année prochaine.