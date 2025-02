Warner Bros., un avenir incertain

Warner Bros. Games traverse actuellement une phase particulièrement difficile. Une période marquée par des échecs commerciaux répétitifs et des projets avortés qui pèsent lourdement sur la division gaming de l’entreprise. Malgré le succès énorme d’Hogwarts Legacy, Warner n’est pas parvenu à transformer cette réussite en un élan pérenne pour ses autres titres, dessinant un horizon peu reluisant.

La liste des déconvenues est plutôt longue, voyez plutôt : Gotham Knights s’est heurté à des retours mitigés et à des ventes décevantes. Suicide Squad: Kill the Justice League a, pour sa part, suscité une réception initiale très négative, avant même son lancement. La franchise Harry Potter pâtit aussi d’un projet Quidditch Champions boudé par les mêmes fans d’Hogwarts Legacy. MultiVersus, qui semblait prometteur, a rapidement perdu en popularité et l’assistance respiratoire va bientôt s’arrêter. Enfin, Mortal Kombat 1, atteint péniblement les 5 millions de ventes alors que son prédécesseur avait atteint les 8 millions sur la même période.

Si l’on arrête de regarder le rétroviseur pour se concentrer sur ce qui arrive, ce n’est guère mieux : Monolith Productions, en charge notamment du jeu Wonder Woman, illustre parfaitement cet absence d’espoir pour le futur. D’après Jason Schreier, le projet aurait déjà englouti plus de 100 millions de dollars et aurait été entièrement rebooté en début d’année dernière après 4 ans de développement, et sa sortie est loin d’être certaine.

Après l’échec de Gotham Knights c’est WB Games Montréal qui voit ses propositions refusées par la Warner, notamment autour d’une 1.5 pour ce même jeu mais aussi des jeux centrés autour des figures de Constantine ou de Flash. Il se murmure qu’un projet Game of Thrones serait en préparation, mais rien n’est encore sûr à ce stade.

Enfin, Rocksteady Studios, connu pour la série emblématique Batman: Arkham, se retrouve lui aussi dans la tourmente : malgré la possibilité d’un retour de la franchise, les délais de développement pourraient s’avérer très longs, prolongeant l’incertitude quant à leur nouvelle production.

La direction de Warner Bros. semble donc avoir du mal à jongler entre la nécessité de s’appuyer sur des valeurs sûres, très naturellement autour du cinéma, et la recherche d’innovations capables de marquer les esprits. Mais l’entreprise semble avoir du mal à garder son cap dans une industrie beaucoup plus lente que le cinéma.

Après une fatigue générale autour des figures des super-héros, Warner Bros. Games n’arrive pas à rebondir et semble enterrer ses jeux lorsque l’engouement n’est plus assez fort, en témoigne les films Wonder Woman ou encore Flash qui ne rencontre pas leur public dans les salles obscures et qui se voit rebooté ou tout simplement annulé dans la branche gaming. Manque de persévérance, de flair ou tout simplement les deux ?

C’est aussi une organisation interne totalement chamboulée avec le départ de David Haddad qui montre que la branche gaming de la Warner est en pleine restructuration. L’homme laisse derrière lui un bilan mitigé avec 200 millions de dollars de pertes pour Suicide Squad et 150 millions pour Multiversus mais une fulgurance concernant l’emploi : il aura protégé de nombreux salariés d’une énorme vague de licenciements après le four de Suicide Squad.

Un peu comme l’ère de Jim Ryan, c’est une période autour du jeu service qui se termine. Une période qui aura laissée ses marques dans les esprits des joueurs. Avec un déséquilibre flagrant entre tarifications agressives et mises à jour sans envergures, la réputation des jeux service de la Warner aura pris un sacré coup.

Même si le géant semble s’appuyer sur des marques fortes comme Game of Thrones ou Batman, l’entreprise n’est clairement pas à l’abri du pire. Avec toutes ces incertitudes, il est clair que Warner Bros. Games doit impérativement assumer ses choix et restaurer la confiance des joueurs pour gagner sa place parmi les leaders du secteur.