Une scénariste de Gotham Knights pour le futur jeu Iron-Man

La maison des idées continue d’étendre son empire sur le monde du jeu vidéo, après les Avengers ou encore les Gardiens de la Galaxie, Iron Man sera la prochain personnage à hériter de son adaptation, encore en production actuellement. Le projet, chapeauté par Electronic Arts et plus précisément par EA Motive (studio responsable du remake de Dead Space) est encore bien mystérieux en ce qui concerne le futur gameplay du jeu mais l’embauche de la scénariste Ashley Cooper rassure quant son ambition narrative. Cooper ayant précédemment œuvré sur Gotham Knights, il ne s’agît pas de son premier rodéo concernant les super-héros. Sur Gotham Knights elle avait notamment supervisé les dialogues et la caractérisation du personnage de Tim Drake.

I grew up loving superheroes. My earliest writing was making my own comics in elementary school and high school.

If you told 12 year-old me that this is what I'd be doing professionally, she'd lose it.

Thrilled to announce I've joined EA Motive as a Senior Writer on Iron Man! pic.twitter.com/TVo9KmRTB5

— Ashley Cooper (@ashwritesgames) May 29, 2023