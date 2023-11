Le Voyage de Shuna – Aux origines de la légende Miyazaki

Ce mercredi est à considérer comme un petit événement, et ce, pour plusieurs raisons. Premièrement, nous, fieffés joueurs, aurons un œil tout particulièrement dirigé vers la Paris Games Week. Mais ce mercredi 1er novembre, c’est aussi le retour du très plébiscité Hayao Miyazaki. Et non seulement il revient dans les salles obscures avec le tant attendu Garçon et le Héron, mais sa présence peut également être remarquée dans nos « librairies » avec la parution de son livre Le Voyage de Shuna. Un livre qui aura attendu près de quarante années pour débarquer sur notre sol.

Sorti en 1983 au Japon, le récit en question va donc précéder toutes les œuvres de celui qui aura su émerveiller un large public à travers le monde, parmi lesquelles on retiendra des noms tels que Princesse Mononoke, Le Château dans le Ciel ou encore le Voyage de Chihiro. Autant dire que l’on pourra logiquement y voir dans ce Voyage de Shuna une sorte de pierre angulaire sous-tendant les productions aujourd’hui entrées dans la postérité.

Ainsi, Le Voyage de Shuna s’apparente comme un balbutiement de la « pensée créative » de Miyazaki, mettant sûrement en avant des thématiques (ou des procédés) que l’artiste abordera tout au long de sa carrière dans l’animation. Les plus familiers de l’univers Miyazaki le remarqueront sans mal. Peut-être même que cela se fera dès la lecture du résumé que l’on nous a fait de cette présente aventure.

Quelle est donc cette intrigue que l’on tend à nous servir ? Le livre nous narrera les aventures d’un jeune prince nommé Shuna. Vivant sur des terres désolées et voyant son peuple en pleine souffrance, notre héros est bien décidé à aller vers l’Ouest, un lieu magique peuplé d’esprits qui lui permettrait de mettre la main sur une ressource ayant le pouvoir de faire revivre les plantations disparues. Cheminant sur le dos de sa monture, il fera la connaissance de la jeune esclave Thea et de sa sœur, qu’il libérera, mais non sans causer la colère de ceux qui retenaient les filles captives.

L’aventure contée emprunte une forme située à mi-chemin entre le manga et un livre d’images. Du moins est-ce de la sorte qu’on semble nous le décrire. Les pages recèlent d’illustrations faites toutes en aquarelles, lesquelles sont traversées par un court texte. Et si l’on se fie notamment aux deux images rapportées ci-dessus, le résultat est particulièrement dépaysant, ce qui ne sera pas étonnant, n’est-ce pas ? On n’a pas de mal à sentir ce que l’on pourrait appeler l’âme, voire la poésie de l’œuvre.

Quoi qu’il en soit, cet ouvrage de Miyazaki, librement inspiré d’un conte tibétain (on tient à le mentionner), semble particulièrement d’actualité. Alors oui, on le rappelle, sa sortie coïncide avec le dernier film du maître japonais, mais pas seulement : le livre semble faire écho à une réalité bien tangible. En effet, le livre dresse apparemment le portrait d’un monde dans lequel l’homme a abusé du progrès, causant çà et là des désordres écologiques majeurs.

Le Voyage de Shuna est disponible ce 1er novembre 2023 et peut directement être commandé via le site de l’éditeur (Sarbacane) pour un prix fixé à 25 euros.