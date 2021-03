Wayô Records agrémente sa collection de somptueux vinyles Ghibli

La dernières fois que nous vous avons parlé de Wayô Records, c’était dans le cadre de leur projet d’OST pour le très célèbre ActRaiser, mais même si l’équipe derrière ce studio a plus pour habitude de vous proposer des projets conçus et produits “maison”, comme l’excellent album Twelve Doors – Tribute To Noriyuki Iwadare, il arrive qu’ils ajoutent à leur catalogue de nouvelles entrées comme c’est le cas aujourd’hui. En vous rendant sur le site de Wayô Records, il vous est donc à présent possible de retrouver une collection recensant les œuvres du Studio Ghibli en collaboration avec Joe Hisaishi.

Comprenez donc par là que Joe Hisaishi n’ayant pas composé la bande originale de tous les films étant sortis du Studio Ghibli, mais essentiellement ceux réalisés par Hayao Miyazaki, vous ne retrouverez pas dans cette collection toutes les bandes-son des films de ce studio. Cela permet tout de même de retrouver au format vinyle pas moins de 11 OST, dont les 10 emblématiques films du maître Miyazaki. Le vinyle n’étant de base pas donné en terme de budget, et s’agissant ici de produits d’importation, il est donc assez logique de retrouver en moyenne des tarifs plus élevés.

Cependant si vous avez l’habitude d’avoir recours à l’importation par vous même, si l’on prend en compte les possibles frais de douane ainsi que l’application de la TVA lors de l’arrivée en France, nous restons finalement sur un prix final tout à fait correct, sans avoir à faire transiter notre colis à travers la planète.

Depuis quelques années le vinyle est très clairement en train de se refaire une petite place sur le marché de la musique, notamment grâce aux passionnés et autres collectionneurs, soucieux de vouloir redonner une place centrale à ces rituels simples que sont l’écoute et l’appréciation de la musique. De plus, dans le cas de cette nouvelle collection, si vous aviez déjà les OST au format CD, vous remarquerez surement que certaines illustrations sont ici différentes pour les vinyles, notamment celle du Voyage de Chihiro, ce qui pourrait vous donner envie d’en choisir un plutôt qu’un autre.

Il s’agit là donc d’une belle occasion de redécouvrir ces magnifiques œuvres, dans une qualité sonore aussi juste que chaleureuse. Mais attention, dépêchez vous, il n’y en aura peut-être pas pour tout le monde.