Ubisoft fait revenir un ancien de la maison pour Splinter Cell Remake

C’est un rebondissement que peu avaient vu venir dans le développement, déjà long et silencieux, du remake de Splinter Cell. Annoncé en décembre 2021, ce projet ambitieux visant à ressusciter Sam Fisher semble avoir traversé une période de turbulences, marquée notamment par le départ de son directeur, David Grivel, en octobre 2022.

À l’époque, après plusieurs années de présence, et avoir travaillé notamment sur Splinter Cell: Blacklist, David Grivel avait quitté le navire Ubisoft Toronto moins d’un an après l’annonce du remake. Il avait rejoint Ridgeline Games, un studio fondé par Electronic Arts pour s’occuper de la campagne solo du futur Battlefield. Cependant, l’industrie du jeu vidéo étant ce qu’elle est actuellement – instable et impitoyable –, Ridgeline Games a fermé ses portes début 2024, laissant ses talents sur le carreau.

C’est ainsi qu’hier, trois ans presque jour pour jour après son départ, David Grivel a surpris l’industrie en annonçant sur LinkedIn son retour à son ancien poste.

« Aujourd’hui, je suis très content d’annoncer que je rejoins à nouveau Ubisoft Toronto en tant que game director sur Splinter Cell Remake ! Il s’agit d’une équipe et d’un projet vraiment spéciaux à mes yeux. »

Ce retour est d’autant plus crucial que le projet semblait naviguer à vue. Le remake était officiellement sans directeur depuis octobre 2025, suite à d’autres remaniements internes. Le fait que Grivel reprenne exactement les mêmes fonctions suggère une volonté d’Ubisoft de remettre le projet sur les rails avec quelqu’un qui connaît déjà la vision initiale, plutôt que de repartir de zéro avec un nouveau créatif.

Un projet qui reste dans l’ombre

Pour les fans, ce retour est une lueur d’espoir, mais souligne aussi la lenteur d’avancée du projet. Depuis 2021, les informations sont faméliques. Ubisoft avait confirmé l’utilisation du moteur Snowdrop (le moteur de The Division et Avatar: Frontiers of Pandora) pour offrir des graphismes de nouvelle génération, et avait promis de respecter la structure linéaire du jeu original, écartant l’idée d’un monde ouvert.

Cependant, l’éditeur avait aussi précisé que le scénario serait réécrit et modernisé pour correspondre davantage aux attentes du public actuel. En 2022, le développement n’en était qu’à ses balbutiements, et nous n’avons eu aucune nouvelle information concernant l’avancée du projet depuis. Avec le retour de David Grivel, on peut espérer que la production va enfin trouver son rythme de croisière. Reste à savoir si Ubisoft profitera de cette réorganisation pour enfin montrer le nouveau visage de Sam Fisher, ou s’il faudra encore patienter dans l’ombre.