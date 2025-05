Touhou Dream Duel – Un jeu par les fans, pour les fans

Un nouveau jeu dans l’univers de Touhou se profile à l’horizon 2025, sous le signe du versus fighting. Avant de plonger dans la vif du sujet, revenons aux origines de la licence. Touhou Project est un jeu de shoot’em up apparu à la fin des années 90 et développé par Team Shanghai Alice. Pour les plus avertis, il est reconnu comme l’un des précurseurs du « manic shooter ». Le studio est doté de deux spécificités, la première est qu’il est composé d’un seul et unique membre : Jun’ya Ota alias Zun. Il gère à la fois le développement, les graphismes et la musique. La seconde, tous les titres publiés, soit plus d’une trentaine, s’articulent autour de cet unique univers.

Touhou Project rassemble également une communauté de fans, fidèle depuis de nombreuses années, et peut se targuer de paraître dans le livre Guiness des records. C’est la série de jeu qui comprend le plus de titres créés par les fans. Pointant timidement son nez sur Steam, Touhou Dream Duel fait donc partie de cette catégorie, développé sous le nom de « ALICE in ??LAND ». Pour le moment, très peu de communication promouvant le jeu, pas même un trailer de mise en bouche.

Si on se réfère à l’affiche et aux screenshots dévoilés sur la page Steam, nous sommes en présence d’un casting féminin, où l’on peut retrouver quelques personnages emblématiques de la série comme Marisa Kirisame, Alice Margatroid ou encore Yukari Yakumo.

Bien que la licence soit connue pour le shoot’em up, il convient de rappeler que quelques de jeux de combat officiellement franchisés avaient été réalisés avec le concours de Twilight Frontier. À l’instar de ces prédécesseurs, Touhou Dream Duel reprendra les principales caractéristiques qui rend son gameplay original : les cartes de sorts et la possibilité de contrôler le temps.

Quant aux personnages, ils seront pourvus d’un deck-building personnalisable, où l’on pourra sélectionner par exemple, ses super combos, ses cartes ou ses EX. Non seulement on sort des sentiers battus, mais cela peut se révéler particulièrement amusant pour le challenge.

Une fois n’est pas coutume, ils prévoient également un mode user-friendly à destination des débutants et des récalcitrants à la frame-data; ils pourront alors jouir des auto-combos. En somme, l’équivalent du mode modern sur Street Fighter. Toutefois, ils proposeront aussi pour les plus aguerris une fonction de replay et un lab avec des options avancées, ce qui est un véritable plus comparé à ses homologues qui souffrent souvent d’un mode entrainement limité. La cerise sur le gâteau, ils gagent d’un netcode aux petits oignons, de quoi ravir les mordus du multijoueur.

On peut cependant regretter de ne pas avoir plus d’information concernant le contenu solo ou la présence d’un mode ranked en ligne, mais on peut au moins supposer qu’un jeu de combat sans son mode arcade serait contre-nature. Nonobstant, pour les nostalgiques de la licence et amateurs de jeux de combat, Touhou Dream Duel a potentiellement matière à être divertissant et prometteur !