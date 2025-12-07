tt

Total War Medieval III annoncé ainsi qu’un DLC et un teasing mystérieux

À l'occasion des 25 ans de la licence, Total War Medieval III est annoncé

Shylar

Erudit auto-proclamé, polymathe autodidacte, feel good Supervisor. Joueur depuis 30 ans, je suis à la recherche constante d'expériences vidéoludiques enrichissantes.

guest

0 Commentaires
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires

Test Once Upon A Katamari – Roule, roule, petite étoile !

Test Guild Wars Reforged – Revenez sauver Ascalon !

Test Monsters Are Coming! Toutes les Rome mènent au chemin