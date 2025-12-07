Total War Medieval III annoncé ainsi qu’un DLC et un teasing mystérieux

À l’occasion du 25ème anniversaire de la licence Total War, les Britanniques de chez Creative Assembly ont levé le voile sur plusieurs annonces majeures, dont le très attendu Total War Medieval III, actuellement en tout début de développement. Les fans avaient donc vu juste et pourront enfin, après plus de vingt ans d’attente, replonger dans les conflits historiques du Moyen Âge et réécrire le cours de l’Histoire selon leurs propres ambitions.

On m’a vu dans le Warcore

Ce qui n’était jusqu’ici qu’une rumeur repérée en 2023 devient officiel : la licence va se séparer de son vénérable Warscape Engine, utilisé depuis 2009. Total War Medieval III bénéficiera en effet du Warcore Engine, une évolution technologique conçue en interne. Celui-ci introduira de nouvelles méthodes de rendu, d’animation et de construction de campagnes, jusqu’ici impossibles à mettre en œuvre. D’après le réalisateur, Pawel Wojs, cet outil permettra enfin de créer le bac à sable stratégique ultime, où l’on pourra véritablement redéfinir l’histoire.

L’objectif affiché est de retrouver une immersion historique profonde, rendue possible par la mobilisation d’une équipe de vétérans de la série. On apprend d’ailleurs que Creative Assembly avait tenté à plusieurs reprises de développer cet opus, sans jamais parvenir à concrétiser sa vision faute de technologie adaptée. Désormais, les voyants semblent alignés : Total War Medieval III est enfin sur les rails.

Cette vision consiste à laisser aux joueurs la liberté de suivre la réalité historique telle qu’elle est présentée dans les ouvrages spécialisés, ou bien de créer leur propre histoire, faite de trahisons, d’assassinats, d’alliances ou de conquêtes armées, toujours au sein de batailles réunissant des milliers d’unités. Creative Assembly promet un degré de liberté inédit pour la licence, tout en garantissant que les conséquences de nos actes resteront toujours plausibles et cohérente.

Pour y parvenir, le studio souhaite impliquer davantage les joueurs dans le processus de création et leur donner un rôle plus actif dans le développement, en se réservant le droit de ne pas impliquer les joueurs sur des sujets trop complexes et qui pourraient donc altérer la vision créative du studio. Pour l’heure, Total War Medieval III n’en est qu’à la phase de pré-production et ne doit pas être attendu avant plusieurs années. En attendant, les joueurs pourront bientôt mettre la main sur ce qui devrait être la dernière extension majeure de Total War: Warhammer III.

La fin des temps mais pas des DLC

Comme beaucoup l’avaient anticipé, le prochain DLC de Total War: Warhammer III sera centré sur la Fin des Temps avec l’extension The Lords of the End Times, prévue pour l’été 2026, un lancement symbolique afin de célébrer les dix ans de la trilogie. Ce contenu additionnel ne sera pas le dernier du jeu, mais il s’annonce particulièrement ambitieux. Il mettra notamment en scène deux figures mythiques très attendues : Nagash, le Grand Nécromancien, déterminé à réduire toute existence en non-vie, et Archaon l’Élu Éternel, champion ultime des dieux du Chaos. Trois autres Seigneurs légendaires seront également jouables au sein du DLC, tandis qu’un quatrième sera ajouté gratuitement à la même période.

Afin de traduire l’ampleur apocalyptique de ces forces, Creative Assembly annonce des changements significatifs sur la carte de la campagne Empires Immortels : tremblements de terre, éruptions volcaniques, sécheresses et autres phénomènes cataclysmiques. On ignore cependant si ce contenu bénéficiera déjà des évolutions apportées par le Warcore Engine.

Enfin, Creative Assembly a créé la surprise après l’annonce de Total War Medieval III. Contrairement à ce que beaucoup imaginaient, ce n’était pas la principale révélation du studio. Un autre jeu Total War, encore non dévoilé, sera présenté en World Premiere lors des Game Awards du 11 décembre.

Les spéculations vont bon train : s’agira-t-il d’un Total War dans l’univers de Star Wars ? Warhammer 40K ? Ou même Le Seigneur des Anneaux ? Impossible de le savoir aujourd’hui, mais Creative Assembly précise que ce mystérieux projet a bénéficié du cycle de développement le plus long de l’histoire du studio et que l’on en verra enfin du gameplay. Que pensez-vous de ces annonces ? Et surtout, quel pourrait être ce nouvel opus Total War ?