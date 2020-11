[Top] 5 jeux next gen’ que l’on attend avec impatience

Les nouvelles consoles étant enfin disponibles (enfin, pour ceux ayant fait la précommande), nous pouvons maintenant nous tourner vers les jeux qui les accompagneront au travers d’un top 5 des jeux next gen‘, top avec une bonne de dose de subjectivité, comme toujours.

Kena: Bridges of Spirit

Repoussé au premier trimestre 2021, Kena: Bridges of Spirit est l’une des rares nouvelles exclusivité de chez Sony. Un titre qui a su bluffer la rédaction de par sa direction artistique et ses graphismes somptueux. Un constat peu surprenant compte tenu du fait qu’Ember Lab (le studio) était auparavant spécialisé dans la réalisation de court métrage 3D, dont un particulièrement sympathique sur Zelda: Majora’s Mask.

Un nouveau venu sur le marché donc, qui semble avoir déjà pris les travers des plus grands du secteur en terme de gestion des ressources humaines. En effet, l’un des développeurs a gentiment été remercié sans avoir été payé, en dépit de l’apport considérable de ce dernier sur le titre. Une tâche dommageable pour un des jeux que l’on attend le plus, et que l’on espère loin du pétard mouillé.

Fable

On ne l’attendait plus ! Des années après la fermeture de Lionheart Studio et un Fable 3 un peu en deçà des deux premiers volets, Microsoft nous offre un élan d’espoir avec l’annonce surprise d’un nouveau chapitre. Aidé par Playground Games, le géant américain compte bien faire revenir d’entre les morts l’une des licences les plus cultes de ses premières Xbox, avec la manière semblerait-il, puisque plusieurs studios internes de Microsoft s’appuieront les uns sur les autres pour produire un successeur/reboot digne de ce nom.

On espère bien entendu retrouver le système de karma qui avait fait le succès du titre, ainsi qu’une narration complète sur différentes époques, nous permettant une nouvelle fois de réellement s’identifier à notre personnage. Bien entendu, l’humour a aussi intérêt d’être au rendez vous, lui qui avait su être l’une des marques de fabrique du studio anglais.

Everwild

Après quelques années difficiles suite au rachat de Microsoft, le studio Rare a enfin réussi à “percer” sur la Xbox avec son fameux Sea of Thieves. Un succès sur le long terme qui semble marquer une nouvelle ère pour le studio britannique que l’on retrouvera prochainement sur Xbox Series X avec son prochain bébé, Everwild.

Très peu d’informations pour le moment sur ce nouveau titre, si ce n’est l’aspect multijoueur mis en avant par le trailer sorti pour l’annonce du jeu. Doté d’une D.A rappelant sans soucis Breath of the Wild, Everwild mise sur une épopée fantastique en pleine nature pour nous en mettre plein les mirettes.

Un rêve éveillé pour bon nombre de joueurs qui risque hélas de prendre du plomb dans l’aile suite au départ de Simon Woodroffe, directeur créatif du jeu.

Final Fantasy XVI

On enchaîne avec l’un des jeux next-gen les plus inattendus de la conférence Sony : Final Fantasy XVI. Aidé par le fight designer des Devil May Cry, les cadors de chez Square Enix semblent parti pour nous proposer le futur standard des J-RPG, après avoir peiné pendant des années à trouver la bonne formule.

Retrouvant (pour notre plus grande joie) ses racines heroic-fantasy, FF XVI devrait encore une fois nous proposer une histoire forte et profonde, avec pour principale mission de réunir les joueurs sous une même bannière, eux qui se tirent la bourre depuis FF XIII. Prévu pour 2021, le titre sortira au départ uniquement sur PS5, avec, d’après les rumeurs, une exclusivité d’un an. De quoi faire enrager les pontes de chez Xbox, tant l’attente bénéficiera à Sony.

S.T.A.L.K.E.R 2

Un autre jeu revenu d’entre les morts ! S.T.A.L.K.E.R, premier du nom était l’un des pionniers des mondes ouverts post-apo, devenu rapidement l’une des références cultes du genre pour tous les PCistes qui se respectent. Détrôné peu après par les Fallout 3 et New Vegas, le titre développé par le studio ukrainien GSC Game World se sera peu à peu effacé, jusqu’à complètement disparaître des radars, ne laissant derrière lui que son impact sur le genre, et des hordes de fans attendent patiemment une suite.

C’est donc la liesse pour les amoureux de survie à l’ukrainienne, qui auront bientôt la suite directe du précédent jeu, toujours en open-world, avec une prédominance FPS, teintée d’horreur (soft), et qui bénéficiera d’un scénario léché avec une véritable liberté quant à la prise de décision.