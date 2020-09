Nintendo 3DS – Un top 10 de ses jeux pour honorer son cycle

Il y a peu, nous vous proposions une petite séquence “émotion” en revisitant les événements marquants que nous avons partagés avec nos Nintendo 3DS (et sa demi-douzaine de révisions). Effectivement, en neuf ans, des choses, il s’en passe et naturellement, comme pour rendre un dernier hommage à un temps désormais révolu, l’idée de rédiger un top pour recenser les meilleurs jeux de la console nous est venu à l’esprit.

Puisqu’il est malheureux de jeter une bonne idée (et si originale en plus, vous en conviendrez), nous avons décidé de le faire sur papier et de les lister ici, pour vous, mais aussi pour nous. Le constat est évident, la Nintendo 3DS a accueilli nombre de titres mémorables et trancher n’a vraiment pas été chose aisée. C’est pourquoi, afin de ne choisir que le meilleur et de diversifier le plus possible notre liste, nous avons décidé de quelques conditions.

La première : plutôt que de saturer de jeux 1st party cette liste, nous allons limiter le nombre de titres de l’éditeur afin de faire de la place à des jeux plus originaux (même si nous garderons les plus marquants selon nous). La seconde limitera également la surpopulation d’un genre. Effectivement, la 3DS était un support de choix pour les puzzle-games, les platformers et autres RPG. En éliminant les doublons, on poussera vers plus de variété. Enfin, les remakes et portages sont proscrits (à moins qu’ils n’aient commencé leur carrière sur la console). Maintenant que tout est dit, plongeons-nous sans plus attendre dans le vif du sujet avec un RPG.

Bravely Default

On va commencer cette série en précisant ce point : si vous pensez qu’on ne peut pas faire un top “console portable Nintendo” sans un jeu Mario ou Pokémon, nous, on dit que c’est possible ! Attention, nous ne disons pas qu’ils ne méritent pas de place dans un top, juste pas dans le nôtre. Le premier jeu de notre liste est un RPG, genre omniprésent sur Nintendo 3DS. Si de nombreux titres peuvent prétendre à une place dans notre top, Bravely Default, lui, s’impose naturellement parmi les meilleurs.

Grosse lettre d’amour aux RPG de l’ère 16-bits, son scénario classique cache en fait ses plus beaux atouts, fruits de la fusion de Final Fantasy 3 et 4. Effectivement, Bravely Default synthétise les points forts de ces deux titres, des personnages charismatiques et le système de métier, et ce, sans qu’aucun côté n’en souffre. Une alchimie due à la qualité de l’écriture, illustrée en plus par des graphismes soignés et une OST somptueuse. Enfin, son système de points à gérer en combat pour profiter d’actions supplémentaires ajoute une touche de stratégie bienvenue à un jeu qui n’en manque pas. Même sans aborder les possibilités du multijoueur, ce titre s’impose déjà dans votre ludothèque.

Resident Evil Revelations

Pour suivre, on va se tourner vers un genre qui n’a pas eu trop de représentations sur Nintendo 3DS : les shooters et plus particulièrement ici, un TPS. Si nous aurions pu parler de leurs tentatives honorables de faire tourner Metal Gear sur la console (avec Snake Eater et le pari est plutôt réussi, il faut le dire), c’est plutôt à Resident Evil Revelations que nous voulons faire une fleur cette fois.

Effectivement, cet épisode, avant même le succès du septième opus, avait réussi à faire sur console portable ce que la saga n’arrivait plus à faire depuis un moment : de l’horreur. Comme pour une série (en format épisodique, donc), on retrouve des personnages familiers de la licence alors qu’ils mènent chacun une enquête, cette dernière les approchant d’un sombre secret qui concerne une ville dont les habitants ont été rayés de la carte. Horreur, gameplay solide et des graphismes si sublimes qu’on pourrait douter que ça tourne sur une 3DS, on dit “bravo”.

Metroid 2

Un petit crochet à présent vers un genre sur-représenté sur la console et pourtant, on ne va en mettre qu’un exemplaire. La plateforme a eu du succès sur la console. Deux jeux Mario, deux jeux avec Kirby, même du Donkey Kong, et pourtant, c’est vers un autre héros qu’on se dirige.

Tiens Samus, ça faisait un moment ! Depuis Other M, si on ne se trompe pas. Et pourtant, les Espagnols de Mercury Steam ont fait du beau boulot pour ce remake de Metroid 2 (on sait bien qu’on a dit “pas de remake”, mais à cette échelle et comparé à l’épisode en question, le travail est équivalent à un départ de zéro). Les graphismes et effets de lumière sont épatants sur l’écran supérieur de la 3DS, les compétences au corps-à-corps ajoutent de nouvelles mécaniques inédites à la série et ses nombreux secrets ont de quoi tenir en haleine tout joueur aguerri. Un must-have !

Pullbox

La 3DS signait aussi l’arrivée de jeux moins massifs dans les catalogues de Nintendo, et ça a permis à l’éditeur de s’amuser à proposer des titres un peu moins gros, mais pas moins géniaux. Naturellement, ce format était propice aux puzzle-games et puzzle/platformers et dans cette dernière catégorie, deux titres ont tiré leur épingle du jeu. Oui, Boxboy est dans le lot avec ses niveaux courts et ses nombreux petits défis, mais la couronne revient tout de même à Pullbox.

Derrière ce nom ridicule (ah si, clairement !), on retrouve un puzzle/platformer mignon à souhait dans lequel on contrôle Mallo, un chat sumo. Ce dernier et sa force herculéenne sont chargés de fouiller des puzzles en trois dimensions, composés de blocs à tirer ou pousser afin de permettre le sauvetage d’un enfant. Comment on peut se coincer dans un puzzle littéralement ? Franchement, aucune idée, mais ça a donné un excellent jeu, donc arrêtez les questions sottes !

The Legend of Zelda: A Link Between Worlds

Un top sur une console Nintendo sans un Zelda ? Mais non voyons, vous savez bien que c’est impossible… Et pourtant, des action-RPG sympas, il y en a aussi beaucoup sur la console. On voudrait d’ailleurs parler de Kingdom Hearts: Dream Drop Distance ! Ah, Square et Disney, ils sont forts pour nous vendre le mastic pour combler les trous qu’ils laissent volontairement dans les scénarios des épisodes principaux. On ne se plaint pas, le jeu vaut le coup.

Ceci dit, on parlait de Zelda et celui qui nous intéresse est A Link Between Worlds. Alors, est-ce un remake ? Officiellement non, mais c’est vrai qu’il puise très largement dans A Link to the Past. Cependant, il l’améliore en tous points : il est plus beau, plus riche, plus généreux, et tellement plus libre ! Les donjons peuvent être visités dans n’importe quel ordre, les armes achetées ou pas… Bref, un véritable succès que Big N aura réitéré avec Breath of the Wild.

Animal Crossing: New Leaf

Dites, vous la connaissez cette histoire ? Lors de l’arrivée de Tetris aux USA, son succès était tel que certains américains disaient que c’était l’arme la plus efficace que les Russes ont développée durant la Guerre Froide. Ils ont de l’humour, hein ? Ouais, enfin tout ça pour dire que c’était comme ça qu’on perdait son temps à l’époque. À celle de la Nintendo 3DS, c’est avec Animal Crossing: New Leaf. Ce jeu est la définition même de l’addiction.

Aucune pression, vous prenez le temps de ramasser des fruits, de vendre, de cumuler de l’argent, d’agrandir votre maison et de recommencer. On ne peut que difficilement imaginer un concept plus ennuyeux et pourtant, non seulement vous risquez d’accrocher (comme beaucoup d’autres avant vous), mais vous trouverez le temps de glisser une partie dans votre routine.

Et si ça a aussi bien marché, c’est tout simplement parce qu’on y retrouvait déjà tout ce qui fait le succès de la dernière version. Enfin, sans les améliorations en termes d’ergonomie, la capacité de décorer les extérieurs, les objets qui s’empilent automatiquement dans l’inventaire… Mais tout y est ou presque, et c’est pour ça qu’il est ici ! Préférez quand même la version la plus récente pour éviter les écueils de ce vieil épisode.

Luigi’s Mansion 2: Dark Moon

Tiens, un autre jeu qui a eu droit à une suite… Et encore un jeu Nintendo d’ailleurs, mais il n’a pas volé sa place. Effectivement, le frère du plombier a eu droit à une nouvelle aventure solo sur la bête à deux écrans. Luigi’s Mansion 2: Dark Moon est un très solide jeu d’action-aventure où on retrouve les gimmicks du premier épisode accompagnés de nouveautés pour garder l’aventure fraîche.

Comme toujours, K. Tastroff est aux prises avec des fantômes, ces derniers s’étant emparés de la Lune Noire, la gemme qui protégeait la Vallée des Ombres. Maintenant, les esprits frappeurs et vengeurs investissent les lieux et quelqu’un doit s’occuper du nettoyage. Naturellement, vu qu’il s’est spécialisé dans le passage d’aspirateur, ce sera à Luigi de s’y coller. Il devra fouiller, dépoussiérer et capturer les différents monstres dans plusieurs manoirs, chacun proposant des ambiances, thèmes et mécaniques originaux. Bourré d’humour, graphiquement beau en plus d’être généreux en contenu (mode solo et multi, nombreux secrets, etc.), Luigi’s Mansion 2 ne peut que plaire.

Monster Hunter 4 Ultimate

Ça y est, on entre dans la crème de la crème. Les trois jeux qui vont suivre sont les jeux indispensables de la 3DS (selon nous). Et pour donner le coup d’envoi, on retrouve un jeu signé Capcom. Naturellement, il s’agit d’un Monster Hunter… Oui, mais lequel ? Selon nous (toujours), la palme doit revenir à Monster Hunter 4 Ultimate. Pourquoi le 4 et pas Generations ? Tout simplement grâce à son ambiance.

Si on reconnaît que Monster Hunter Generations Ultimate est un must-have pour les fans de la franchise tant il pousse la générosité en termes de contenu à des niveaux indécents, Monster Hunter 4, lui, conserve la structure simple d’un épisode numéroté et investit cette fois-ci sur la capacité des chasseurs à escalader. Finis les terrains plats en forêts et montagnes, finie la nage. Votre chasseur bondit, les monstres bondissent, et du coup, tout gagne en souplesse et en relief.

Naturellement, de nouveaux monstres, armes et compétences font leur entrée pour épouser cette nouvelle perspective qui se dessine à présent au travers d’environnements colorés et chatoyants. On ajoutera que pour une fois, Capcom aura introduit à son épisode un fil rouge intéressant sur le thème de monstres malades infectant l’environnement. Bien joué ! Puis cette vidéo d’intro ! <3

Shin Megami Tensei 4

Notre choix pour la seconde position ne sera pas celui de tout le monde, mais on ne compte pas s’en excuser. Effectivement, avec deux jeux échos, Atlus signe un voyage au potentiel infini où vos choix ont un impact et la promesse d’innombrables heures de jeu. Naturellement, si vous pensez Atlus, c’est Persona qui devrait vous venir en tête en premier et on ne vous en tiendra pas rigueur, mais avec ces titres-ci, l’esthétique kawaii et les lycéens sympa, c’est mort…

Shin Megami Tensei 4 et Apocalypse (sa suite “jumelle”) sont deux RPG super exigeants dans lesquels vous découvrez un Tokyo post-apo, un univers où les humains, les anges et les démons se déchirent et votre voyage aura pour but d’y mettre un terme, pour le bien de tous, des uns ou des autres. Reposant sur des concepts connus des joueurs de Persona (le “press-turn”, des combats qui reposent sur l’utilisation de la faiblesse des ennemis pour bénéficier de plus d’actions en un tour…), il vous faudra monter une équipe prête à assumer des coups durs parce que ces titres-ci, ils ne font pas de cadeaux !

Fire Emblem: Awakening

Et s’il ne devait y en avoir qu’un, que devriez-vous choisir ? Pour cette première place, on trouve un jeu de stratégie au tour par tour, celui qui a redonné les lettres de noblesse à un nom et qui a depuis enfanté de nombreuses suites, un succès critique et populaire indéniable et la raison pour laquelle on a trop de bishounen à épée dans Smash Bros. Fire Emblem: Awakening est LE jeu à posséder sur Nintendo 3DS.

Comme d’habitude, des dragons anciens, des mages démoniaques et des héros charismatiques s’opposent dans un énième pays fictif d’inspiration européenne. À vous de former votre équipe, de botter des culs et de former des couples. On précise ce dernier point puisque la rejouabilité du titre repose quasiment intégralement sur ce point, les couples que vous formez impactant directement les personnages que vous pourrez ensuite recruter pour mener les derniers combats du jeu.

Mieux encore, un mode multi pour vous opposer aux autres joueurs. Enfin, la possibilité d’invoquer d’anciens héros (même s’ils n’influent pas sur l’histoire), la pression de voir ses unités en mauvaise posture ou le mode “casual” pour les sensibles… Chacun peut prendre place et apprécier le jeu comme il l’entend.

Cette liste est enfin arrivée à son terme. Naturellement, il se peut que votre avis diffère, mais on sera tous d’accord pour dire que ces jeux ont marqué d’une pierre blanche leur époque, en redonnant parfois un nouveau souffle à une série ou un genre, ou en remodelant les codes de la licence dans laquelle ils s’illustrent. Nous vous invitons à donner votre avis dans les commentaires avec respect. La Nintendo 3DS mérite bien ça.