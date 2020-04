Nintendo 3DS – Top des jeux eShop à essayer avant sa fin

La fin est proche pour la Nintendo 3DS. Si certains d’entre vous pourraient argumenter en indiquant que ça fait belle lurette que c’est le cas, et plus particulièrement depuis l’arrivée de la Switch sur les marchés, vous auriez tort. La bécane a toujours plein d’atouts dans sa manche et même si son catalogue ne grossit plus, on ne peut que difficilement nier que la machine bénéficie d’un patrimoine sans égal surtout quand on prend en compte la rétro-compatibilité avec la DS.

Les ventes de la console portable ont drastiquement chuté, il n’est plus possible d’acheter de jeux sur l’eShop avec une carte bancaire depuis septembre dernier et, dans certains pays, il n’est déjà plus possible de se connecter sur l’eShop du tout ! La fin est imminente. Dire “au revoir” n’est jamais chose aisée et nous tenons absolument à dresser avant sa fin inexorable (et plus particulièrement “avant la clôture de l’eShop”), un top, voire plutôt une sélection de titres que la console aura accueilli dans son catalogue et qui sont, selon nous, des incontournables absolus. Oui parce qu’en 9 ans d’existence, la 3DS en aura accueilli des jeux incontournables.

Plus encore, sur sa durée de vie, elle aura vu la première coupe du monde en Afrique, l’acceptation légale du mariage homosexuel en France, l’annexion de la Crimée, le premier président noir aux États-Unis, les attaques terroristes, la crise des réfugiés, le Brexit… Enfin, plus propre à elle, la renaissance de Fire Emblem, l’entrée chez Nintendo et le début de la montée en gloire de Monster Hunter, les premiers pas en 3D des monstres de poche dans notre poche…

Cependant, ces jeux-là, il y a des chances que, si vous possédez une Nintendo 3DS, vous les ayez acheté. C’est donc pour cela que notre liste se focalisera sur les jeux que vous avez peut-être ignoré et que nous vous recommandons d’acheter et de télécharger avant la fermeture de l’eShop. Évidemment, le catalogue 3DS étant très riche (et n’étant pas payé à la lettre), nous ne vous recommanderons que cinq jeux que tous les possesseurs de 3DS se doivent d’avoir.

Puzzle-games :

Nous commençons en brisant une de nos règles mais franchement, qu’est-ce que vous allez y faire ? S’il y a bien un genre qui a proliféré sur Nintendo 3DS (et même chez son aînée), c’est les puzzle-games. En même temps, normal ! C’est un concept qui franchit les frontières facilement vu qu’il ne nécessite que peu de travail de traduction, c’est un genre dont les japonais raffolent et la console, avec son écran tactile, s’y prête très bien. Si on peut être tenté de parler à ce moment de titres comme les Professeur Layton ou la version Mario de Puzzle & Dragons, il y en a bien d’autres qui valent le coup d’œil et qui sont exclusifs à l’eShop.

Passons directement outre les différents Picross et autres Sudoku pour nous rapprocher de 2 titres forts : Pullblox et Boxboy! Si le dernier est bien connu puisqu’il a eu le droit à un ultime épisode sur Nintendo Switch (testé par mes soins d’ailleurs), le premier est un jeu de plate-forme puzzle extrêmement séduisant. Vous y contrôler un personnage qui fouille des puzzles en 3D pour y rechercher des enfants coincés.

Bizarre ? Certainement mais ça ne se limite pas à son pitch ! Effectivement, la manière de jouer est également assez originale. Le principe est pourtant simple. Chaque puzzle est en fait une illustration et vous devez tirer et pousser les éléments de couleurs de sorte à vous faire des plate-formes. Vous pouvez tirer chacun de ces éléments sur 3 rangées pour parvenir à vos fins et libérer les gamins. Du mal à comprendre ? Pas de problème ! On vous place la bande-annonce ci-dessous pour que vous puissiez vous en faire une idée. Dans tous les cas, mignon et attachant, c’est un jeu auquel on prend vraiment du plaisir à retourner dès qu’on a une minute et des envies de puzzles.

Boxboy!, lui, est un peu plus classique. Vous devez traverser des niveaux courts en utilisant le moins de ressources possible. Boxboy (le héros, pour ça qu’il n’y a pas de “!”) peut, pour progresser, créer des blocs qui vous serviront soit à activer des interrupteurs, vous servir de ponts ou de marche, voire même de grappin. Un peu plus classique sur la forme, il n’en reste pas moins un jeu agréable à franchir.

Mighty Switch Force :

On change de tempo à présent avec Mighty Switch Force. S’il est disponible sur Wii U et PC, ce titre a fait ses débuts sur Nintendo 3DS. Il s’agit d’un jeu d’un puzzle/plateformer (oui, encore) dans lequel vous incarnez un agent de police. Équipé d’une arme à feu, vous franchissez des niveaux en 2D dans lesquels vous devez éliminer des ennemis et récupérer des prisonnières évadées. Seulement, il arrive que des blocs étranges se dressent sur votre chemin.

Pour virer ces blocs, votre personnage est également équipé d’un gyrophare. Ce dernier vous permet de faire disparaître ou apparaître ces constructions qui vous barrent la route et vous offre donc d’en utiliser les pouvoirs pour vous ouvrir un chemin, éliminer vos opposants, vous protéger des divers projectiles qui vous foncent dessus ou simplement, d’ouvrir ou fermer des passages. Vos niveaux sont également notés et récompense votre vivacité vous invitant donc à refaire des niveaux pour battre vos scores.

Sympathique et accueillant mais présentant quand même une certaine dose de challenge, Mighty Switch Force est un jeu que nous vous recommandons chaudement d’essayer. Puis bon, c’est fait par les mecs derrière Shantae donc même vos yeux vous en remercieront.

HarmoKnight :

Si vous étiez joueur sur Nintendo 3DS, vous avez dû voir que la console ne manquait pas de jeux de rythme. Entre Rhythm Paradise, Rhythm Thief et les Mystères de Paris ou même Theatrhythm Final Fantasy si vous n’êtes pas chaud pour un Wario Ware, il faut dire qu’il y avait de quoi faire. Mais, saviez-vous que même Game Freak avait tenté sa chance avec ce format ? C’est ce qu’était HarmoKnight.

HarmoKnight est un jeu de plate-forme rythmique dans lequel un jeune combattant (armé d’un gourdin semblable à une note de musique) court et massacre des monstres en rythme. Le principe qui en découle est donc limpide : puisque le héros court tout seul, à vous de suivre le tempo au gré des indices visuels et des frapper ou sauter les obstacles qui se présente à vous. Chara-design sympathique et une petite aventure vous incitant à suivre la cadence pour sauver le monde (rien que ça).

Une cinquantaine de niveaux répartis sur 8 mondes reprenant un style musical différent s’offre à vous et quelques bonus comme un monde complet avec des musiques de Pokémon ! Et si jamais vous vous dites que, vu ce que Game Freak produit quand ils ne sont pas occupés à saboter la licence Pokémon ça ne doit pas valoir le coup, on dira juste que le titre est sorti avant Pokémon X et Y, les épisodes les moins aimés de la série (apparemment)…

La Console Virtuelle :

Alors oui, on déroge encore une fois à la règle mais ça reste notre liste et il faut reconnaître que, même s’il est possible de télécharger certains de ces titres sur des consoles actuelles, même si on peut s’en saisir pour rien sur internet avec des méthodes que la loi réprouve, vous n’allez pas nous faire croire que vous êtes prêts à acheter toutes les consoles disponibles au format Console Virtuelle pour en traverser les jeux ! Vous pouvez vous mentir à vous-même mais pas à nous !

Oui, la Console Virtuelle. Si le principe est connu depuis la Wii chez Nintendo, la 3DS est vraiment la console qui lui aura offert le plus. La NES, la GameBoy, la Game Gear, la Super Nintendo pour ne citer que de belles bécanes ! Comment ne pas céder ? Grâce à ce moyen, il était enfin devenu possible d’avoir toujours sous le pouce une aventure de Kirby, de Sonic, de Mario dans la poche et à un prix correct en plus.

Bonheur absolu, ce n’est pas tout ce que le support proposait ! Comme pour les consoles miniatures sorties depuis, il était possible de sauvegarder à tout moment et vu la difficulté de certains titres de l’époque, c’est gagnant à tous les coups. Alors oui, les grands jeux de Nintendo sont depuis disponibles sur Nintendo Switch mais Donkey Kong Country 1, 2 et 3, la série des Zelda: Oracles, Castlevania Dracula X, Gargoyle’s Quest I et II, Street Fighter II Turbo, Shinobi, tous les jeux Pokémon sur GameBoy (avec la possibilité de récupérer les monstres et de les transférer et versions d’aujourd’hui) et Shining Force: Sword of Hajya (pour moins de 5€ lui en plus), il y a de quoi faire !

Et ça, c’est sans même abordé le jeu rétro retapé pour afficher le jeu en 3D ! Oui parce qu’avant que même Nintendo ne se dise “la 3D, c’était un plan chelou, non ?”, ben ils se sont emmerdés à porter des jeux qui en bénéficient. Il est toujours possible de jouer à Excitebike ou même la version NES de Kid Icarus avec de la 3D dedans ! Et il n’y a pas que Nintendo dans cette catégorie, SEGA a également donné du sien avec les versions MegaDrive d’Altered Beasts, Gunstar Heroes, Sonic, Gunstar Heroes, Streets of Rage ou même GUNSTAR HEROES ! Sérieux, on s’en fout pas un peu des jeux NES offerts avec l’abonnement en ligne de la Switch ?

Shin Megami Tensei IV/ Shin Megami Tensei IV: Apocalypse :

Si vous ne devez acheter qu’un jeu sur cette liste… Non, sur cette console ! C’est celui-ci. Oubliez Mario, Pokémon et Zelda, oubliez Kirby, Smash Bros. ou Kid Icarus… Oubliez tout ! Shin Megami Tensei IV est LE jeu qu’il vous faut sur Nintendo 3DS. Pour les non-initiés, Shin Megami Tensei est une série de jeu de rôle signée par Atlus et à qui ont doit notamment l’illustre série Persona. Vous adorez Persona ? Et vous connaissez pas ce titre ? Sérieusement ?

Shin Megami Tensei IV est donc un jeu de rôle dans la lignée de Persona. S’il peut apparaître déroutant de prime abord avec sa rigidité et sa palette de couleurs sombres voire sales par moment (c’est un choix esthétique), ce n’est que pour souligner ses différences avec l’autre série édulcorée du studio. Effectivement, SMT IV traite de sujets sérieux. Pas de cours de maths, pas de saisons du pollen, pas de batifolage entre lycéens et intrigues à base de peluche… Ici, on traite de sujets lourds, de la dualité entre le bien et le mal, des démons qui nous habitent… Du lourd on vous dit.

Ouais mais le système de combat de Persona vous plaît ? Mais arrêtez de geindre, c’est sur Shin Megami Tensei que Persona a fait ses armes. Le système de combat est quasiment identique, vous forçant à rechercher les faiblesses de vos ennemis pour les exploiter et infliger de lourds dégâts à vos opposants. Mieux encore, pas besoin d’alliés quand c’est une armée de démons que vous manipulez, chaque partie peut être différente si vous le voulez et le choix, c’est le vôtre ! En revanche, le jeu ne baissera jamais sa garde et même avec 20 heures de jeu dans les pattes, les monstres du début ne vous feront pas de cadeau et n’hésiteront pas à raser votre équipe.

On a dit “Apocalypse” aussi ? Bien ! Shin Megami Tensei IV: Apocalypse est une semi-suite du jeu précédemment évoqué. Il vous propose de traverser les mêmes lieux mais vous oppose à de nouveaux ennemis et situations. Il vous invite également à traverser le monde avec un autre personnage et quelques nouveaux monstres, de quoi épicer votre voyage si vous décidiez d’enchaîner les 2 à l’affilée. Et puis, en toute franchise, c’est probablement les jeux les plus beaux de la console quoi… Mais bon, si même avec tout ça, vous n’êtes pas chauds…

Malheureusement, ces jeux ne vont pas tarder à disparaître de l’eShop et rejoindra les abysses infernales d’où ils viennent et c’est bien dommage. Alors, pourquoi ne pas vous en offrir un dernier ? Quels sont les jeux exclusifs à l’eShop que vous nous conseilleriez et pourquoi ? Partagez avec nous vos meilleurs souvenirs de jeu sur la Nintendo 3DS dans les commentaires ci-dessous.