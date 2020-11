Top 5 des vieux jeux vidéo qui mériteraient un remake ou une suite

Quel que soit notre âge, on a tous (ou presque) commencé sur une console bien précise. Bon faut pas avoir 11 ans et avoir commencé sur PS4 non plus. Mais si vous êtes un peu plus âgé et que vos premiers amours datent, au moins, des PS3, PS2, GameCube, Xbox ou autre, vous devriez avoir connu sur ces consoles un jeu ou une licence qui vous a marqué et qui n’a plus jamais donné signe de vie sur ses grandes sœurs… Ce top 5 leur rend hommage.

Frustration et tristesse ! Alors qu’on savait que ce jeu bien précis avait du potentiel, qu’une suite ou remake ferait un carton, et pourtant… toujours rien. Avant de parler de ce pourquoi, le titre enjôleur de l’article vous a attiré dans les mailles du filet, il est bon de savoir que si un jeu, qu’on savait pourtant excellent, n’a pas eu de suite c’est qu’il y a des raisons autres que sa qualité (cette dernière étant malheureusement insuffisante à elle seule pour continuer à produire un jeu). Voici quelques exemples :

Ventes insuffisantes

Fermeture du studio de développement

Notoriété du jeu pas assez grande

Éditeurs estimant que le jeu n’en vaut pas la peine

Développeurs n’arrivant pas à trouver de compromis avec les éditeurs pour une suite

etc.

Aujourd’hui, nous espérons faire connaître aux plus jeunes des petites pépites du game et aussi rendre hommage à ces petits anges partis trop tôt. Ah ! Et encore une chose…

– CE TOP EST PUREMENT SUBJECTIF ! –

Top N°5 : Vagrant Story (PS1 – Squaresoft – 2000)

S’il y a bien un titre qui a fasciné tant par son univers médiéval fantastique que par son gameplay, c’est bien Vagrant Story. Vous incarnez Ashley Riot, agent des Forces Royales, envoyé pour enquêter sur des phénomènes étranges dans la cité de Léa Mundis.

Un système de combat assez nouveau pour l’époque puisqu’il inclut du temps réel mélangé avec un système de combos à la sauce QTE, une maîtrise à la fois de la magie mais aussi des différents types d’armes, un très bel environnement 3D et un système de craft qui sera déterminant face aux différents types d’ennemis et de boss.

Bien que le jeu accuse un petit coup de vieux, notamment au niveau des contrôles et son environnement isométrique de l’époque et relancer ce titre sur sa bécane d’origine est toujours un vrai plaisir, même 20 ans après. Bref, un titre à tester, ne serait-ce que pour voir le savoir-faire de Squaresoft (Square Enix aujourd’hui) en ce temps.

Top N°4 : Dante’s inferno (PS3 – EA – 2010)

Alors là, c’est du lourd ! Déjà, le jeu s’inspire d’une des œuvres les plus cool de la renaissance italienne : La Divine Comédie de Dante. Mais en plus de ça, les visuels du jeu sont à couper le souffle !

Cette fois, c’est dans la peau de Dante, un templier de la croisade de Jérusalem, que le jeu nous fait jouer. Après avoir vu tant d’horreurs sur le champ de bataille, notre héros perd sa foi en Dieu. Et ça tombe bien (‘fin, façon de voir les choses…), vu qu’il va se faire tuer juste à ce moment précis ! Donc, direction les Enfers pour notre cher Croisé qui devra parcourir les neufs cercles des Enfers pour être pardonné de ses pêchés.

Mentionné plus haut, le jeu est visuellement beau, magnifique même ! L’enfer et ses créatures cauchemardesques y sont magnifiquement représentés. C’est simple, vous avez été émerveillé/terrifié par Berserk et sa scène de l’éclipse ?? Et bien c’est le même effet…

Niveau gameplay, on est sur du beat’em all classique qui pourra faire penser à du God of War sur certains aspects. Là où ça devient badass (hormis le fait de chevaucher des créatures infernales de dix étages), c’est que vous aurez la possibilité d’absoudre ou de punir les ennemis que vous croiserez ce qui déterminera votre balance entre bien et mal. Team Sith, pour notre part.

Top N°3 : Blood Omen: Legacy of Kain (PC /PS1 – Crystal Dynamics – 1996)

Là, on remonte loin. Si la série des Legacy of Kain à eu son succès à l’époque, ce sont plus les épisodes des Soul Reaver avec comme héros, Razyel qui ont marqué les esprits, surtout l’épisode PS2 (dernière console à avoir accueilli la licence). Le jeu a surtout été reconnu pour son atmosphère oppressante et son scénario.

Le joueur joue le rôle de Kain, un noble qui se fait assassiner et qui renaît sous forme d’un vampire, le premier d’entre tous. Son but : se venger.

Même si il est considéré comme un jeu d’action-aventure vu du haut à la manière d’un ancien Zelda, il a tout d’ un hack’n’slash sauce Diablo avec tous les composants rpg-pc de l’époque. Le jeu recèle nombre d’énigmes et de secrets à découvrir dans un monde sombre où d’obscures forces sont à l’œuvre. La dark fantasy est bien présente et c’est un régal d’avancer dans ce jeu, d’acquérir de nouveaux pouvoirs pour découvrir les moindres recoins cachés.

Il faudrait clairement un remake à ce jeu, mais tout en essayant de conserver le gameplay et la vue plus ou moins originale (quelques mouvements supplémentaires de caméras en plus pourraient être une bonne idée). Le mettre en vue à la 3e personne, comme FF7 Remake, serait du gâchis.

Top N°2 : Parasite Eve (PS1 – Squaresoft – 1998)

Encore un jeu Squaresoft. En même temps, ce studio à l’époque était gage de qualité. Ce jeu était un véritable hybride à sa sortie. Moitié RPG, moitié survival-horror. Et inutile de dire que le mélange était réussi. Cette série à compté 3 épisodes, 2 sur PS1 et le troisième sur PSP, excellent lui aussi (c’est limite toute la série qui mériterait un remake tant ses épisodes étaient tous géniaux).

Le jeu nous plonge en plein Manhattan. On y incarne une inspectrice de police du nom de Aya Brea. L’histoire commence le soir où Aya se rend à un opéra en compagnie de son petit ami. Tout se passe normalement, la cantatrice fait son apparition sur scène et commence à chanter et d’un seul coup, le public de salle d’opéra prend feu! Sauf Aya (comme par hasard). Celle-ci va donc devoir découvrir ce qui cache derrière tout ça.

On évolue dans un gameplay tri-dimentionnel pour les combats. Cette fois-ci, pas d’épées ou d’armes enchantées. Juste notre bon vieux flingue de service. Naturellement, en bon rpg, on trouvera des armes de plus en plus puissantes avec différents effets au cours de l’aventure.

Un bon gameplay mi-rpg, mi-survival horror, une ambiance horrifique, une bande son géniale, vous êtes client ?

Top N°1 : Eternal Darkness: Sanity’s requiem (Gamecube – Nintendo – 2002)

Votre serviteur est un grand fan d’horreur et du monde de l’occulte. Et si on mélange ces deux genres, un nom reviendra systématiquement, celui d’Howard Philips Lovecraft. Pour la faire courte, HPL est un maître de l’horreur et de la peur (bien avant Stephen King !), reconnu aujourd’hui notamment grâce à son œuvre la plus connue : L’appel de Chtulhu. Mais pas la peur façon jump scare, la peur psychologique, la vraie. Celle qui vous fait sentir mal à l’aise, qui écarquille vos jolis petit globes oculaires avec une perle de sueur au coin du front.

Dans Eternal Darkness, on ressentira très souvent les influences “lovecraftiennes”. Comme le fait que l’histoire se passe à Rhode Island, qu’on fasse référence à des “grands anciens”, qu’un certain inspecteur Legras sera chargé de l’enquête ou encore que le jeu tout entier porte sur une famille maudite liée à un grand livre, tout relié de peau humaine. Mais ce qui fait le sel de ce jeu incroyable est incontestablement son ambiance.

L’histoire est simple, vous incarnez la belle Alex Royvass, qui devra enquêter la sur mort sanglante et brutale de son grand-père. Elle découvrira en explorant le manoir familial que sa famille est maudite et ce depuis plusieurs siècles, et décidera donc de briser cette malédiction.

Le gameplay va littéralement jouer avec vos nerfs et votre perception du réel. Malmenant votre santé mentale (aussi bien celle de votre perso que la vôtre). Plus vous verrez de choses “inhabituelles”, plus votre perso sombrera dans la folie. Mais ce n’est pas ça qui vous tuera. Non, ce sera les abominations venues d’autres plans dimensionnels et qui n’hésiteront pas à se nourrir de votre peur et de votre chair.

Pour lutter face à ces choses, vous disposerez de différentes armes que vous devrez enchanter en fonction du type de monstre qui croiseront votre route. Vous devrez également développer vos pouvoirs via un système de runes bien pensé. Ce même système qui servira à enchanter vos armes.

Voila, ici s’achève notre top 5. Nous espérons que vous aurez pris du plaisir à le parcourir et que certains titres, et qu’il vous donnera l’envie de découvrir certains de ces titres, s’ils vous étaient inconnus.