Notre top 5 maison des jeux vidéo à faire pour Halloween

Halloween, voilà une fête qui gagne de plus en plus d’importance en France, bien que l’on soit loin de l’engouement américain qu’elle crée, principalement au Mexique avec le fameux Dia de los Muertos, mais aussi aux États-Unis. On a tous en tête des images de ces gamins déguisés en petits fantômes ou en sorcières faisant du porte à porte pour quémander des bonbons avec cette si célèbre formule qu’est “trick or treat” (des bonbons ou un sort).

Alors oui, on en est loin encore en France, mais on aime néanmoins se faire peur le 31 octobre au soir et en ce sens, mais aussi parce que le confinement repasse par là cette année, on vous offre ici un petit listing des 5 jeux d’horreur qui pourraient occuper votre soirée seul(e) ou accompagné(e)…

Le plus cinématographique – Alien Isolation

(PS4, PS3, Xbox 360, Xbox One, PC, Switch)

On ne présente plus Alien Isolation, jeu développé par The Creative Assembly (la saga Total War) sorti sur à peu près tous les supports et qui a même connu un portage pas trop mal sur Nintendo Switch en 2019. Si vous êtes fan de la saga cinématographique et plus particulièrement du premier film de Ridley Scott, cette suite mettant en scène la fille d’Ellen Ripley, Amanda, à la recherche de sa mère disparue, est faite pour vous.

S’accompagnant d’une réalisation de choix à la direction artistique extrêmement fidèle à l’univers de la saga, d’une ambiance aussi tendue et anxiogène que Le Huitième Passager, ainsi que d’un scénario assez intéressant, Alien Isolation nous invite à découvrir et visiter la gigantesque station spatiale Sevastopol.

Le Xénomorphe, dont le look et le comportement renvoient à celui du premier film, y a fait son nid et a décimé la majorité de la population qui y vivait. Imprévisible, implacable et rusé, il est une menace tapie dans l’ombre qui ne laisse aucun répit à ses proies. Ses réactions et déplacements aléatoires, les développeurs ayant opté pour une IA libre de ses mouvements (plus ou moins), font de lui une véritable machine à tuer.

Fuir, se cacher, ruser sont alors nos meilleures armes face à cette créature qui n’aura de cesse de vous poursuivre dans les sombres coursives de la station. Mais attention, d’autres dangers guettent et la mort peut frapper à n’importe quel instant. Alien Isolation est la parfaite aventure horrifique de science-fiction que l’on conseille pour une Halloween réussie et n’oubliez pas, dans l’espace, personne ne vous entendra crier.

On conseille aussi : Dead Space. Inspiré par le cinéma de genre horreur, avec ne point de référence Alien, Event Horizon ou encore The Thing, Dead Space reste l’une des valeurs sûres lorsque l’on veut se faire quelques bonnes frayeurs.

Le plus japonais – Project Zero 2

(PS2, Xbox, Wii)

Le cinéma d’horreur asiatique a connu un véritable âge d’or il y a quelques années, porté par un seul film du nom de Ringu ou The Ring pour nous autres Occidentaux. Véritable chef-d’œuvre de Hideo Nakata sorti en 1998, il n’influença pas que la production cinématographique asiatique et plus particulièrement japonaise. En effet, de nombreux titres d’horreur s’inspirant de près ou de loin du film de Nakata virent le jour par la suite sur différents supports. Parmi eux se trouvent ceux d’une licence qui a terrorisé des gamins et adolescents entiers : Fatal Frame ou Project Zero.

Et si vous ne connaissez pas, nous ne pouvons que vous conseiller d’y jeter un œil, et plus particulièrement sur le deuxième épisode. Considéré à juste titre comme le plus effrayant, il met en scène deux sœurs jumelles perdues dans une étrange demeure hantée par des esprits qui, croyez-le ou non, leur veulent plus de mal de que de bien. Armées d’un simple appareil photo pour seule arme, la Caméra Obscura capable de capturer les esprits, elles doivent tout simplement réussir à se sortir vivantes de ce cauchemar.

Misant avant tout sur une ambiance lugubre très particulière, Project Zero 2 s’inscrit dans la droite lignée des œuvres horrifiques de son pays de provenance. De sa direction artistique aux thématiques abordées, en passant par son gameplay lourd témoignant de la fragilité des jumelles, tout est fait pour que l’on ait une frousse à s’en faire pipi dessus.

On conseille aussi : Siren: Blood Curse. Terrorisant, Siren (ou ses deux ainés) est un jeu au concept aussi original que réussi, vous ne devez absolument pas, et sous aucun prétexte, passer à côté.

Le plus aquatique – SOMA

(PS4, Xbox One, PC)

Frictional Games, c’est qui ? Eh bien c’est tout simplement le studio derrière la trilogie Penumbra, le superbe Amnesia: The Dark Descent ou encore le très récent Amnesia: Rebirth. SOMA, jeu réalisé suite au premier Amnesia, nous invite dans les profondeurs sous-marines du centre de recherche PATHOS-2 alors que toute communication avec l’extérieur est coupée et que les habitants semblent s’être volatilisés. Bien évidemment, il n’en est rien et tout ce beau a connu un sort bien plus funeste, alors que d’étranges créatures rodent dans la station.

Probablement l’œuvre la plus creepy de Frictionnal, Soma est un modèle de réussite tant il est maîtrisé de bout en bout. Visuellement réussi, il plonge le joueur dans une ambiance sous-marine très claustrophobique avec une petite touche cyberpunk bienvenue, avec notamment toute la thématique liée au transhumanisme. En outre, son scénario très bien écrit et sa fin surprenante en font aussi un jeu à l’univers riche et recherché. Une petite perle venue du nord qui nous plonge tête la première dans l’horreur des fonds marins.

On conseille aussi : The Observer. Comment ne pas citer la Bloober Team et l’un de leurs titres les plus aboutis qu’est The Observer. Un récit horrifique cyberpunk sur fond de transhumanisme et de déviance que nous ne pouvons que vous conseiller.

Le plus connu – Resident Evil

(PS4, PS3, Xbox 360, Xbox One, PC, Wii, Gamecube)

Difficile de choisir un jeu en particulier dans cette licence qui en compte une bonne dizaine. Cependant, si nous devions n’en retenir qu’un sur le seul critère de la peur, ce ne pourrait être que le remake du premier épisode. Réalisé de nouveau par Shinji Mikami, cette relecture de l’œuvre culte est encore aujourd’hui d’une beauté assez ahurissante quand on constate son âge. Son ambiance, bien plus angoissante que celles des épisodes qui suivent, ne connait aucun égal dans la saga.

On y suit l’équipe BRAVO des S.T.A.R.S aux prises avec des morts-vivants dans un étrange manoir situé dans les montagnes d’Arklay, non loin de la ville de Raccoon City. Si le jeu ne brille pas par son scénario et ses personnages, ce remake a le mérite de nous proposer une écriture plus réussie que l’original, avec même une petite side-story supplémentaire en prime. Plus long, proposant de nouvelles zones, changeant quelques énigmes et mettant en scène les zombies les plus féroces de toute la licence, ce remake de Resident Evil s’impose comme un must du genre, surpassant en plus son modèle.

On conseille aussi : The Evil Within 2. Plus abouti que le premier épisode, ce second volet corrige quasiment toutes les erreurs de son aîné tout en nous faisant vivre quelques moments affreusement mémorables.

Le plus Gore – Outlast 2

(PS4, Xbox One, PC)

Le choix a été dur, mais c’est finalement Outlast 2 qui a retenu notre attention pour ce top. En fonction des personnes qui y jouent, le ressenti ne sera certes pas le même, mais si l’on doit choisir lequel des deux opus est le plus malsain, gore et effrayant, c’est probablement toujours cet épisode qui ressortirait en tête. Moins maitrisé que son aîné dans son rythme, il gagne néanmoins en profondeur de propos et en diversité. Cette épopée dans le désert d’Arizona se veut stressante, angoissante et enchaine les séquences “traumatismes”.

Attention toutefois, certaines thématiques abordées sont assez peu communes et de nombreuses images peuvent heurter la sensibilité des plus aguerris d’entre vous. Mais si tout cela ne vous fait pas peur, sautez tête la première dans cet univers dérangé qui place la peur au centre de son gameplay. Toujours munis d’une caméra à vision nocturne aux piles qui s’usent aussi vite que celles d’une Game Gear, les créatures que l’on affronte dans cette suite sont ô combien plus mortelles que celles de son grand frère. Outlast 2 est violent, gore et effrayant, vous êtes prévenu.

On conseille aussi : Condemned: Criminal Origins. Un jeu aussi dérangé qu’Outlast avec en plus des combats au corps-à-corps déments, que demander de plus ?

Bonus – Le plus aimé – Silent Hill 2

(PS3, PS2, Xbox 360, Xbox, PC)

Et pour finir voici l’œuvre culte du survival-horror, celle qui a donné au genre une profondeur de propos, une maturité et une émotion que l’on n’avait encore jamais entre-aperçues dans les jeux horrifiques. Silent Hill 2 est un monument, un mythe et un exemple à suivre pour qui veut créer la peur et le malaise dans tous les cœurs. Il est très difficile de mettre les mots sur ce qu’est ce jeu aujourd’hui pour des millions de joueurs qui l’ont découvert à l’époque sur PlayStation 2. Tout juste pouvons-nous dire qu’après ce dernier, rien ne fut plus comme avant. Il y a eu un avant et un après et tout ce qui a suivi n’a jamais été à la hauteur de cet épisode, et ce, même si il y a eu de très bonnes choses.

Avec Silent Hill 2 vous n’allez pas crier de terreur, non, la peur est ici plus insidieuse, plus latente, plus psychologique. Elle s’incruste dans chaque aspect du jeu, de ses personnages à ses monstres, en passant par sa ville, et même sa musique composée par le génial Akira Yamaoka. Le jeu ne laisse rien au hasard, ne fait rien au hasard, il porte des discours forts sur l’amour, la culpabilité et l’attachement. Silent Hill 2 est unique et est passé au-delà de tout jugement, il est culte à l’image de sa créature la plus célèbre, Pyramid Head.

On vous conseille aussi : toute la saga Silent Hill (ou presque, évitez l’épisode Vita).

Et c’est fini pour ce petit top, nous rappelons que celui-ci est subjectif et qu’il n’appartient qu’à nous. Une très bonne Halloween à tous et n’hésitez pas à nous partager vos jeux vidéo d’horreur favoris. Visage ? Qui a dit Visage ?