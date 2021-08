[Gamescom 2021] Timberborn – Vis ma vie de castor !

Le Future Game Show de cette Gamescom 2021 nous a laissés pour le moins dubitatifs quant aux jeux présentés. Mais si certains titres sentaient le bon vieux réchauffé (coucou Fortnite-like et consorts), quelques spécimens ont réussi à piquer notre curiosité, dont Timberborn.

D’accord, on vous voit venir, Timberborn s’apparente énormément à Sims City, néanmoins, construire sa propre ville de castor, avouez-le, on en a tous rêvé ! Non ? Votre rédactrice doit probablement venir d’une autre planète. Peu importe. Toujours est-il que vous aurez la possibilité de développer votre campement qui évoluera dans le temps. Le jeu qui nous est proposé ici semble prendre un ton assez antipathique envers les humains (et comment ne pas les comprendre).

Nous sommes dans un monde post-apocalyptique, la race humaine a complètement disparu de la surface de la Terre, disparition probablement causée par le réchauffement climatique. Les espèces animales ont donc évolué et se sont adaptées à leur environnement. Pour faire prospérer Beaver-City, vous aurez le choix entre deux factions, chacune ayant ses avantages et inconvénients. D’un coté les Rustiqueues, castors ayant à cœur les enjeux écologiques, et de l’autre les Dents de Fer qui, nous le supposons, seront plus enclins à déforester pour s’implanter. Le choix ne dépendra que de vous et de votre façon de jouer.

Pour espérer survivre, vous devrez respecter un certain cycle jour/nuit pour que votre colonie prospère, et la dynamite fera partie intégrante de votre vie quotidienne pour vous permettre de rediriger les cours d’eaux. Cependant, vous aurez tout de même besoin de certaines ressources de l’Ancien Monde pour faire grandir votre famille.

Au vu des informations que nous vous communiquons, ce type de jeu peut-il vous intéresser ? Timberborn sera disponible via Steam, Gog.com et Epic Games en early access à partir du 15 septembre 2021.