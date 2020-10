The Solitaire Conspiracy – Record pour le nouveau Mike Bithell

Mike Bithell, qui signe The Solitaire Conspiracy, fait partie des quelques auteurs de jeu vidéo, avec auteur prenant ici le sens qu’on lui donne dans l’expression film d’auteur. Encore plus que le cinéma, le jeu vidéo est en équilibre instable entre art et entertainment, et des auteurs comme Mike Bithell font pencher la balance du côté noble (même si on a rien contre l’entertainment pur !). On connait Bithell pour Thomas Was Alone, qui nous narrait l’histoire d’un pixel dans un jeu de plateformes sorti sur PS Vita en 2012. Plus récemment, il a signé l’adaptation (pas totalement convaincante) de John Wick en jeu de stratégie au tour par tour.

Retour au sources et au discours méta pour le développeur avec The Solitaire Conspiracy, qui, exactement comme son titre l’indique, modernise ce classique du jeu vidéo (et même du jeu tout court) qu’est le solitaire ! Dans The Solitaire Conspiracy, on joue le rôle de C.A.R.D., un espion chargé de remettre sur pied son organisation, Protego. Alors sans surprise, l’aventure se passe cartes en main, tout le talent de Bithell consistera à réussir à nous faire rejouer au Solitaire en rafraichissant la formule, mais pas que, puisqu’il réussira aussi à nous raconter une histoire à travers les cartes !

Si moderniser ce classique parmi les classiques était déjà un tour de force, ce n’est pas la seule réussite du jeu. Ce dernier, sorti depuis quelques heures, a réussit l’exploit de se vendre en seulement 9 heures plus que n’importe quel autre titre de Mike Bithell pendant toute leur période de lancement !

Appartenant à la famille des Bithell Short (des jeux conçus pour être bouclés rapidement), il vous faudra environ trois heures pour finir le mode histoire. Cela étant, sa nature même de jeu de cartes lui confère une grande rejouabilité. The Solitaire Conspiracy est disponible sur PC uniquement (Steam et Epic Games Store) au prix de lancement de 7,99€. Vu son succès, il n’est pas exclu qu’on le retrouve rapidement sur d’autres supports…