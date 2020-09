Crown Trick – Échappez-vous du labyrinthe le 16 octobre

S’il y a bien un genre qui ne cesse de fleurir au royaume des jeux indépendants, c’est celui du Rogue-like. Avec ses niveaux générés de manière procédurale, le Rogue-like se couple aisément avec d’autres genres tels que la plateforme, le hack’n slash ou encore ce qui va nous intéresser aujourd’hui, la stratégie. Développé par NExT Studios, basé à Shangaï, Crown Trick est défini par ses créateurs comme un Rogue-like couplé avec des éléments de RPG et de stratégie.

On y incarne la jeune Elle(ie) (eh non), se réveillant dans le royaume de cauchemar avec pour seul soutien une couronne magique dotée de la parole, un peu à l’instar de Exelo dans Zelda: The Minish Cap.

La spécificité du titre édité par Team 17 (Overcooked) est de proposer un système de combats au tour par tour, mais synchronisés. C’est-à-dire que les monstres et autres pièges n’effectuent leurs actions qu’à partir du moment où le joueur effectue les siennes. Un concept assez contradictoire sur le papier, mais qui peut se révéler intéressant manette en main, le joueur devant alors réfléchir mûrement son tour avant de se lancer.

Néanmoins, la seule stratégie ne sera pas l’unique moyen de venir à bout des dangers qui peuplent ce royaume de cauchemar. Il sera possible de faire évoluer Elle au fur et à mesure des runs. Qui plus est, les développeurs évoquent une grande liberté dans la customisation du personnage. Chaque joueur pourra choisir parmi de nombreuses compétences actives ou passives, des objets et reliques afin de mettre en place son style de jeu propre.

De plus, à l’instar de Quina de Final Fantasy IX, il sera possible de s’approprier les capacités de certains monstres d’élite aux effets dévastateurs. Enfin, Rogue-like oblige, chaque entrée dans ce royaume de cauchemar sera l’occasion d’explorer un labyrinthe différent.

Il ne faudra pas attendre très longtemps pour mettre la main sur Crown Trick (c’est ce qui est bien avec les jeux indépendants), puisque le titre de NExT Studios débarquera sur PC via Steam et Nintendo Switch le 16 octobre prochain. En attendant, on vous laisse jeter un œil au très joli trailer en animation juste en-dessous.