The Unliving – Ressuscitez les morts sur Steam en 2021

Projet conjoint entre le studio Rocketbrush et Team 17 (Overcooked), The Unliving propose d’incarner un nécromancien dans un action rpg/rogue-like.

Figure mythique de la dark fantasy, le nécromancien est plus souvent un antagoniste que le protagoniste d’une oeuvre. The Unliving compte bien rééquilibrer la balance en mettant les joueurs dans la peau d’un de ses sorciers qui se jouent de la mort.

Ce sera d’ailleurs la mécanique principale du jeu. Chaque ennemi vaincu pourra être ramener d’entre les morts pour venir gonfler les rangs d’une armée au nombre de soldats illimité. Armée qui ne cessera de grossir au fur et à mesure des villages rasés et des différents ennemis et boss envoyés six pieds sous terre puis ramenés. Chaque ennemi transformé en goule ou autre mort-vivant possède ses propres capacités uniques. Il faudra donc opter soit pour des petits groupes composé de serviteurs sélectionnés pour leurs compétences (tel une équipe de rpg), soit pour une horde dévastatrice mais difficile à maîtriser en micro. En plus de ses minions, le nécromancien pourra également compter sur des sorts surpuissants pour éliminer les paysans qui ne l’ont que trop défié.

Outre tromper la mort pour les autres, le nécromancien ne craindra en rien sa propre mort. Car The Unliving est un rogue-like, avec tout ce que ce terme signifie. Chaque “run” sera l’occasion de découvrir un monde généré aléatoirement avec de nouvelles compétences et artefacts. L’histoire également demandera de recommencer à maintes reprises pour dévoiler toutes ses ficelles. Un système de jeu assurant, comme toujours, une rejouabilité infinie. Enfin, The Unliving se drape dans un pixel art coloré et détaillé du plus bel effet. Donnant dans l’ensemble un jeu que l’on a hâte d’essayer.

Pour cela, il faudra attendre 2021 pour le découvrir sur PC et MAC via la plateforme Steam.